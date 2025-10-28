Magín Díaz favorece indexación salarial parcial si no compromete las finanzas públicas

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, se mostró hoy de acuerdo con la aplicación de una indexación salarial parcial, siempre y cuando esta medida no afecte la estabilidad de las finanzas públicas ni la sostenibilidad macroeconómica del país.

"Estaría de acuerdo con una indexación parcial, siempre y cuando no se ponga en juego la estabilidad de las finanzas públicas. Eso es lo importante", expresó el funcionario al ser consultado sobre la posibilidad de aplicar el mandato que ajusta los salarios conforme a la inflación para la retención del impuesto sobre la renta (ISR).

De aplicarse la indexación, serían los salarios sobre los 50,000 pesos mensuales que pagarían ISR y no desde los 34,685 pesos como ocurre.

Díaz aclaró que esta disposición no es una medida nueva, sino que se aplica desde el 2017. Recordó que en ese momento solo alrededor del 10 % de los asalariados pagaba el impuesto sobre la renta. Según explicó, la decisión buscó ampliar la base tributaria.

El titular de Hacienda y Economía sostuvo que el tema debe analizarse dentro de una reforma fiscal integral y no como una acción aislada.

"No podemos abocarnos ahora a tomar medidas aisladas. Creo que podemos discutirlo en el marco de una reforma amplia", puntualizó.

Impacto fiscal

En cuanto al impacto fiscal, Díaz advirtió que aplicar la indexación de manera total e inmediata podría implicar una pérdida significativa de ingresos para el Gobierno, lo que pondría en riesgo las metas de deuda y déficit fiscal.

Sin embargo, aseguró que el ministerio está abierto a evaluar propuestas junto con el Banco Central, manteniendo siempre la prudencia macroeconómica.

¿Vendrá una reforma fiscal?

Sobre una eventual reforma tributaria o fiscal, Díaz indicó que por el momento se encuentra en una etapa de escucha con los distintos gremios y sectores productivos.

"Me he reunido con más de 50 gremios, pero aún no he hablado del tema de reforma con el presidente. Estamos concentrados en la modificación presupuestaria y en aumentar el gasto de capital", dijo.

Sobre los daños ocasionados por Melissa

En relación con los recursos para enfrentar los daños provocados por el huracán Melissa, el ministro aseguró que el Gobierno cuenta con liquidez suficiente y que la ley de presupuesto permite aumentar las apropiaciones de gasto en casos de calamidad pública.

"El Gobierno tiene dinero para hacerle frente a los gastos que surjan después del desastre", afirmó.

Además, explicó que, conforme al artículo 43 de la Ley de Presupuesto, el Ejecutivo puede incrementar hasta 0.5 % del PIB en las apropiaciones de gasto cuando se declare un desastre natural.

El presidente, añadió, evaluará junto con las instituciones correspondientes si será necesario declarar un estado de emergencia.

El funcionario concluyó destacando que las paralizaciones recientes fueron "necesarias y oportunas para salvar vidas", y que las autoridades económicas tomarán las medidas requeridas para reactivar la actividad económica en los próximos meses.

