Melissa provocó pérdidas estimadas en más de RD$17,000 millones diarios

Un motociclista se desplaza en una avenida del Gran Santo Domingo en medio de las lluvias provocadas por el huracán Melissa. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Las pérdidas económicas derivadas del paso de la tormenta Melissa (ahora huracán categoría 5) podrían superar los 17,000 millones de pesos diarios, según estimaciones de economistas y gremios empresariales, mientras que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD calculó que el país dejó de producir más de 10,000 millones de pesos por día en el tiempo en que las actividades productivas fueron suspendidas oficialmente.

Las estimaciones reflejan el golpe sufrido por los sectores de consumo, comercio, manufactura y agropecuario, tras la suspensión de las actividades productivas en gran parte del país durante varios días.

De acuerdo con la economista Ellen Pérez Ducy, la paralización de actividades desde el jueves hasta el domingo, equivalente a unos 2.5 días laborables, afectó principalmente el consumo privado, que promedia 17,000 millones diarios.

“Estando afectadas 24 provincias incluyendo el Distrito Nacional, que pesa mucho, se infiere que el efecto aplicaría a cerca del 80 % del total nacional. Pero el consumo no se detuvo totalmente, asumiendo una reducción del consumo del 50 %, esto rendiría una pérdida de unos 17,000 millones pesos aproximadamente”, explicó Pérez Ducy.

La economista indicó que los sectores manufactura, construcción, comercio, hoteles, bares, restaurantes y transporte fueron los más impactados, mientras que educación y comunicaciones no registraron grandes efectos, y salud tuvo una afectación parcial.

De su lado, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) informó que los pequeños comercios acumulan pérdidas presupuestadas por 550 millones de pesos, debido a interrupciones eléctricas, inundaciones y daños en productos perecederos.

El vicepresidente del organismo, Antonio Cruz Rojas, expuso que los colmados, minimarkets, supermercados pequeños, ferreterías, salones de belleza, peluquerías, cafeterías y comedores populares fueron los más perjudicados.

El Conacerd también reportó que las lluvias arrasaron animales de cría, como vacas, cerdos y chivos, en varias fincas del interior, especialmente en comunidades del sur y noroeste.

Según sus datos, el fenómeno afectó a más de 3,785 familias, de las cuales el 20 % corresponden a negocios de ventas al detalle, con el sur profundo (20 %) y Santo Domingo (15 %) como las zonas más impactadas.

UASD: el país dejó de producir más de 10,000 millones de pesos diarios

A las estimaciones anteriores se suman los cálculos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que cifran en más de 10,137 millones de pesos diarios las pérdidas por la interrupción de las actividades productivas durante los días de suspensión oficial.

“Este impacto es sólo por la reducción de las actividades productivas”, explicó el decano Antonio Ciriaco Cruz.

El economista advirtió que las pérdidas reales podrían ser mayores si se consideran los daños a los activos productivos, como la destrucción de cosechas agrícolas e infraestructuras.

“Para las estimaciones de pérdidas directas por suspensión de actividades, se ha partido de que la economía dominicana genera un PIB diario de 20,274 millones de pesos, y la economía funcionó en un 50 % de sus actividades en esos días”, precisó Ciriaco Cruz.

Riesgo de aumento en precios agrícolas

Pérez Ducy destacó que no se han estimado las pérdidas de cosechas inundadas, lo que requeriría un análisis más pormenorizado. "Esto pudiera aumentar el precio de algunos rubros si la oferta se reduce".

Daños ocasionados a la agricultura Cifras preliminares El ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó en LA Semanal con la Prensa que hubo pérdidas agrícolas valoradas en unos 1,340 millones de pesos, con daños a rubros como el café, arroz, hortalizas y tubérculos. De este total, solo 74 millones de pesos se perdieron en futuras ventas de café, que quedaron frustradas con el daño a 2,847 quintales.

Niveles de alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantuvo las alertas para el Distrito Nacional y 23 provincias por los efectos directos del huracán Melissa, de categoría 5.

En alerta roja están Bahoruco, Barahona, Pedernales e Independencia.

En amarilla fueron colocados el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, además de Dajabón, San José de Ocoa, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, San Juan y Montecristi.

En tanto que en alerta verde se encuentran Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Samaná, El Seibo y Duarte.

Recaudaciones del Estado

De acuerdo con el informe "Análisis de recaudación DGII, informe mensual septiembre 2025", entre enero-septiembre 2025, los ingresos del Estado por las oficinas recaudadoras se sitúan en 900,640.7 millones de pesos, esto representa un crecimiento de un 1.5 %; 13,352.6 millones de pesos más con relación a enero – septiembre 2024.

El cumplimiento de la meta de recaudación en comparación con lo estimado es del 99.4 %.

De manera detallada, la Dirección General de Impuestos Internos recaudó el 76.2 % del total de los ingresos fiscales en enero – septiembre 2025, mientras que la Dirección General de Aduanas aportó el 21.7 % de la recaudación y la Tesorería Nacional el 2.1 % restante.

En cuanto al tipo de impuesto, el 91.6 % proviene de Impuestos Internos y el 8.4 % restante de impuestos al comercio exterior.

Comportamiento de la recaudación de DGII en septiembre 2025

La recaudación de septiembre 2025 asciende a 67,707.5 millones de pesos, para un crecimiento de un 6.7 %, equivalente a 4,272.0 millones de pesos más que el mismo mes del año anterior.

En ausencia de los ingresos no recurrentes en el mismo período, se observa un aumento interanual de 6.0 %, es decir, 3,767.4 millones de pesos adicionales que el mismo mes de 2024.