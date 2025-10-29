Magín Díaz: "Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana"

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró este miércoles que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la República Dominicana por lo que reconoció la importancia de seguir aunando esfuerzos interinstitucionales a nivel local e internacional.

"Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana y, desde el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector público y privado dirigidos a evitar que el sistema económico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este propósito", expresó el ministro.

Al ofrecer las palabras de apertura en la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos que se celebra en el país, Díaz subrayó que el Gobierno, a través del Conclafit, se encuentra en la fase de coordinación de la ejecución de la estrategia nacional de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tras la finalización de una de las etapas de la Evaluación Nacional de Riesgos.

De acuerdo con una nota de prensa, esta considera el contexto de riesgo país y los riesgos emergentes de estas actividades, por lo que establece una hoja de ruta con planes y líneas de acción prioritarias diseñadas a partir de las vulnerabilidades y amenazas identificadas, con el propósito de implementar políticas públicas proporcionales a las necesidades del sistema.

El también presidente del Conclafit indicó que se encuentra en la fase final la estructuración y actualización de la Guía de Debida Diligencia como parte del plan estratégico de ese organismo y la articulación de esfuerzos entre el sector público y privado bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Esta guía incorpora las últimas adecuaciones a los estándares internacionales, adaptadas al contexto local, unificando criterios y emulando mejores prácticas. Además, busca servir de consulta y complemento de las normativas sectoriales vigentes, armonizando las disposiciones legales y unificando medidas metodológicas para fortalecer el sistema y mejorar continuamente los programas de cumplimiento de los sujetos obligados.

Agregó que, por ello, el órgano colegiado ejecuta un plan de acción con el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), con el objetivo de brindar soporte técnico y estratégico que permita cerrar brechas en la gestión de riesgos de lavado de activos y fortalecer ese sector.

UAF logra certificación ISO

Durante la actividad, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Aileen Guzmán, anunció que como parte de las mejoras para el combate de esta problemática esa institución acaba de lograr la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad nordom ISO 9001:2015.

Con esto explicó que se fortalece todo el sistema de prevención de procesos y las diligencias que realiza cada día la UAF.

Celebran el Día Nacional para prevenir el lavado de activos

El Conclafit, junto a la UAF, celebran del 29 al 30 de octubre la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos.

El encuentro cuenta con más de 50 expertos provenientes de 12 países, quienes comparten conocimientos, experiencias, tendencias y casos prácticos sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.