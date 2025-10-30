×
La tormenta Melissa redujo ingresos aduanales; recaudación cayó de RD$1,000 a 200 millones diarios

Hubo días en los que solo se recaudaron RD$200 millones, aseguró Sanz Lovatón

    La tormenta Melissa redujo ingresos aduanales; recaudación cayó de RD$1,000 a 200 millones diarios

    La paralización de las actividades económicas en el país por la incidencia de la tormenta tropical Melissa provocó que las aduanas dominicanas dejaran de recaudar alrededor de 800 millones de pesos cada día.

    Así lo informó el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, quien reveló que hubo días, durante el paso de los remanentes del fenómeno por el territorio, en los cuales los ingresos por tributos aduanales solo ascendieron a 200 millones de pesos. 

    "Un día en que normalmente se puede tener una recaudación que ande por los mil millones de pesos, en medio de esa tormenta tuvimos días que esa recaudación fue de 200 millones de pesos", explicó.

    Merma en las actividades comerciales

    Sin embargo, Sanz Lovatón declaró que gran parte de lo dejado de recibir por pago de gravámenes se deberá recuperar con días de recaudación por encima del promedio.

    "Las operaciones (en los puertos) no se paralizaron, se ralentizaron y evidentemente hubo una merma en las actividades comerciales esos días, que ya comienza a recuperarse y yo espero que para mediados de la semana que viene esté todo normalizado", manifestó.

    • El funcionario habló previo a participar este jueves en la apertura del XVIII Congreso Nacional del capítulo dominicano de la Alianza Empresarial para el Comercio Seguro, que se desarrolla bajo el lema "Hacia un hub logístico seguro".
      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.