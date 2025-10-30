Transferencias al sector eléctrico: una carga persistente para los contribuyentes

El problema de las empresas distribuidoras no es únicamente contable o financiero, sino de incentivos. ( FREEPIK )

En los últimos años, las transferencias del Gobierno Central a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) se han mantenido como uno de los principales componentes del gasto público.

De acuerdo con datos oficiales, en el 2024 representaron el 7.3 % del gasto total, y para el 2025 se proyecta que equivalgan al 6.7 %. En términos de producto interno bruto, estas transferencias en el 2025 equivaldrían al 1.3 %, una proporción superior al promedio de la última década.

A pesar de los recursos asignados, las EDE continúan operando con elevados niveles de pérdidas. De acuerdo con los últimos datos disponibles, a julio del 2025 las pérdidas totales ascendieron al 43.3 %: el 39.1 % corresponde a energía perdida y el 4.2 % a energía no cobrada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/crees-2-30-10-2025-34bd8207.png

Esto obliga a financiar con dinero del contribuyente una parte considerable de los costos del servicio eléctrico. En otras palabras, los contribuyentes terminan pagando no solo por la electricidad que consumen, sino también por la que se pierde o no se cobra.

El problema de las empresas distribuidoras no es únicamente contable o financiero, sino de incentivos. Cuando una empresa no depende de su eficiencia para sobrevivir, y las pérdidas son cubiertas con recursos ajenos, los incentivos a mejorar se debilitan. No se trata de falta de tecnología ni de recursos, sino de responsabilidad sobre el resultado. En este caso, son los contribuyentes quienes asumen los costos de una gestión ineficiente, año tras año.

Avanzar hacia esquemas de gestión donde los operadores asuman riesgos, respondan por resultados y se despolitice el sistema eléctrico de República Dominicana sería un paso importante para aliviar el peso de las transferencias y mejorar la sostenibilidad del sistema eléctrico.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).