La cartera de préstamos de Banreservas supera los RD$631,321 millones

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, en la misa celebrada en la Catedral de Santo Domingo, acompañado desde la izquierda por Ysidro García, Christopher Paniagua, Enrique Armando Aguilera, Ramón Benito Ángeles, Raquel Arbaje de Abinader, Carmen Alicia Quijano de Aguilera y Ana Pou de Castro. ( FUENTE EXTERNA )

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, informó este viernes que la cartera de préstamos de la institución financiera supera los RD$631,321 millones, al cierre de septiembre 2025, para un aumento de RD$67,657.4 millones en comparación al mismo periodo del 2024.

Al hablar en la misa del 84 aniversario del Banco de Reservas oficiada en la Catedral Primada de América, Aguilera también destacó que los activos del banco se elevaron a RD$1,352,841.6 millones, cifra superior en RD$143,997.3 millones, equivalente a un 11.9%, respecto a septiembre del pasado año.

"Con este aumento, los créditos al sector privado ascendieron a RD$595,795 millones y representaron el 94.4% del total de la cartera a septiembre 2025, mientras que al sector público se destinaron RD$35,527 millones, constituyendo apenas el 5.6%", expresó el ejecutivo bancario.

Más de un tercio del mercado

Puntualizó que la institución financiera posee el 37 % de la participación del mercado entre los bancos múltiples, logro que refleja la confianza depositada por millones de dominicanos, además de consolidarse como el principal socio estratégico de los sectores productivos que impulsan el desarrollo económico y social del país.

Reveló que, por 84 años de existencia en la sociedad dominicana, Banreservas ha sido mucho más que una entidad financiera, porque se ha constituido como un ejemplo de perseverancia y símbolo de compromiso nacional.

"En el presente, asumimos estos valores que se corresponden con el ejemplo intransigente con las buenas prácticas en la función pública que transmite nuestro presidente Luis Abinader", expresó.

Aguilera insistió que el compromiso con la ética, la transparencia, el servicio al país y el respeto a los valores que se viven en Banreservas se transmiten por generaciones y son prendas innegociables en la entidad bancaria con más de ocho décadas en la nación dominicana.

También resaltó la fuerte presencia del Banco de Reservas en el territorio nacional, así como en Madrid, Miami y New York, donde el Banco ha creado fuertes vínculos con la comunidad dominicana residente en el exterior.

A la homilía oficiada por Monseñor Ramón Benito Ángeles, auxiliar Emérito de la Arquidiócesis de Santo Domingo, asistieron autoridades civiles y legislativas, clientes, relacionados y ejecutivos de la institución financiera.