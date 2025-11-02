Las captaciones del sistema financiero dominicano superan por primera vez RD$3 billones

Las captaciones del sistema financiero superaron por primera vez el umbral de los 3 billones de pesos a junio de este año, al experimentar un crecimiento interanual de 10.4 % (285,128 millones de pesos). Estos recursos representan el 40.8 % del producto interno bruto (PIB) dominicano.

La información está contenida en el informe "Tendencias del ahorro en República Dominicana: perspectiva desde las captaciones del sistema financiero", publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).

¿Cuál es el impacto del crecimiento de las captaciones en la economía?

De acuerdo con el reporte, las captaciones del público representan el 86.4 % del pasivo de la banca local, siendo la principal fuente de fondos para la intermediación financiera.

Aunque constituyen solo el 4.3 % del número total de instrumentos, los depósitos a plazo acumulan el 48.1 % de las captaciones. Entre junio de 2024 y junio de 2025 crecieron 19.8 %.

Mientras tanto, la participación de las cuentas de ahorros en el total de las captaciones fue del 35.5 %, seguidas de las cuentas corrientes, con 16.2 %.

¿Cómo se distribuyen las captaciones en el sistema financiero dominicano?

El 88.8 % de las captaciones del sistema financiero se encuentran en los bancos múltiples. El resto se distribuye de la siguiente manera: 9.2 % en asociaciones de ahorros y préstamos, 1.7% en bancos de ahorro y crédito, y el 0.3% en entidades públicas de intermediación financiera.

Vistas por moneda, el 70.4 % está en pesos dominicanos, y el restante 29.6 % se encuentra en monedas extranjeras. Las divisas preferidas son el dólar estadounidense, con 14,906 millones, y el euro, con 235 millones.

¿Qué factores impulsan el aumento de las captaciones en el país?

La expansión de las captaciones se destacó particularmente en la región Este, que mostró el mayor dinamismo relativo, con un crecimiento del 12.5 % interanual, con un notable desempeño de parte de la provincia La Altagracia (15.1 %).

