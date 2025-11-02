Presidente del Banco BHD es distinguido por la Cámara de Comercio Domínico-Americana en Nueva York

Al centro, Steven Puig; a su derecha, Mario Lebrón, y a su izquierda María Khury. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Banco BHD, Steven Puig, fue distinguido en la primera edición de los premios Dominican American Distinguished Awards (DADA), organizados por la Cámara de Comercio Domínico-Americana , en reconocimiento a su liderazgo en el impulso del progreso social de la diáspora dominicana y en la promoción de la inclusión financiera de la mujer.

El banquero recibió el galardón Embajador DA durante un acto celebrado el pasado miércoles 29 de octubre en la ciudad de Nueva York, bajo el lema "El liderazgo se encuentra con el legado".

La ceremonia reunió a figuras innovadoras , personalidades destacadas y entidades que han contribuido de manera significativa al bienestar de la comunidad dominicana en los Estados Unidos y en la República Dominicana, se destacó en una nota de prensa.

El reconocimiento a Puig resaltó su compromiso con la proyección del liderazgo dominicano en el ámbito global y su capacidad para vincular las finanzas con la innovación y el desarrollo humano.

Durante la gala, la directiva de la Cámara destacó que el presidente del Banco BHD es un referente de liderazgo transformador.

"Con más de tres décadas de trayectoria en la banca nacional e internacional, Steven Puig ha fomentado el crecimiento inclusivo y el empoderamiento de la mujer a través de las finanzas.

Este reconocimiento exalta su valiosa carrera y su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones comerciales domínico-americanas, así como con la creación de bienestar para los dominicanos dentro y fuera del país mediante una banca confiable, responsable y humana", expresó la entidad.

Por su parte, Puig agradeció la distinción y ratificó su compromiso con la comunidad dominicana en el exterior:

"Nuestro propósito como entidad bancaria es promover el progreso humano en cada lugar donde haya un dominicano. El respaldo a la diáspora forma parte de ese compromiso. Agradezco profundamente esta distinción y reitero que continuaremos trabajando por el desarrollo de nuestros compatriotas fuera del país".

Sobre DADA

Los Dominican American Distinguished Awards (DADA) son una iniciativa de la Cámara de Comercio Domínico-Americana (DACC), con sede en Filadelfia y fundada en marzo de 2020. Su objetivo es estimular el crecimiento de los negocios latinos, especialmente de micro y pequeñas empresas, mediante programas de apoyo y recursos especializados.

El comité organizador de los premios estuvo presidido por María M. Khury, creadora de la iniciativa, y Jenny Martínez, directora del programa. El comité de nominación y selección, responsable de elegir a los galardonados, fue encabezado por Alexis J. Colón, socio gerente de la firma Colón & Partners, e integrado por la fiscal del condado de Passaic, Camelia Valdes; el doctor Paul Tallaj; el comunicador Rafael Bello; la exconcejala de Queens, Julissa Ferreras Copeland, y otros líderes del ámbito público, empresarial y comunitario.