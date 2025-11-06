Falta de indexación salarial ayuda los ingresos de la DGII

La cantidad de asalariados gravados con ISR creció un 13 % en octubre. ( NELSON PULIDO/DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este jueves que recaudó 79,480.7 millones de pesos durante octubre, entre otras cosas, gracias a un crecimiento de un 7.5 % en el gravamen sobre la renta de asalariados, explicado por un aumento de un 13 % en la cantidad de trabajadores gravados y de un 6.3 % en el monto retenido.

En momentos en los cuales en el país se debate si aplicar o no la indexación salarial, que es el porcentaje del impuesto sobre la renta (ISR) que se retiene de los sueldos de los trabajadores y que debe ser ajustado a la tasa de inflación en el momento, pero que no se realiza desde 2017, la DGII indicó que la retención de ISR de las personas físicas recaudó 9,891.5 millones de pesos.

La DGII comunicó que el monto recaudado el mes pasado superó en 5,815.1 millones de pesos lo recolectado en octubre de 2024, lo que representa un crecimiento de un 7.9%.

El resultado del mes pasado supera en 510.7 millones de pesos la meta establecida en el Presupuesto General de Estado, alcanzando un cumplimiento de un 100.6 %.

Con la recaudación de octubre, la DGII cumple 63 meses consecutivos superando las estimaciones recaudatorias, desde agosto del 2020.

En el periodo de enero a octubre de este año, la DGII recaudó 766,210.6 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento de un 100.2 % del estimado y un excedente de 1,516.5 millones. El monto representa un crecimiento de un 8.7% respecto a igual período de 2024, equivalente 61,129.1 millones adicionales.

Principales impuestos

En cuanto al desempeño de los principales impuestos, el ISR de las empresas y activos representó 16,631.9 millones de pesos de los ingresos de octubre. En tanto, el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios generó 16,529.4 millones, con un crecimiento de un 8.7 %, impulsado por los sectores comercio, construcción y el de hoteles, bares, restaurantes.

Asimismo, el impuesto a la minería tuvo un desempeño extraordinario, al registrar un recaudo total de 9,570.5 millones de pesos, para una variación positiva de 5,157.4 millones por encima, con relación a octubre de 2024. Este resultado fue impulsado por el alza en el precio del oro, mayor eficiencia en los costos de producción del sector y el fin de las compensaciones anticipadas de 2021.

En tanto, el impuesto selectivo a los combustibles recaudó 7,852.2 millones de pesos. Los demás impuestos generaron en conjunto 19,005.1 millones de pesos, completando el total recaudado por la institución en octubre.