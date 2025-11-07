Colocación de recursos del último programa de liquidez alcanzan los RD$68 mil millones

Para el sector comercio se destinaro 21,528 millones de pesos. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este jueves que, de los 81 mil millones de pesos dispuestos en el último programa de liquidez al sistema financiero, se colocaron hasta el pasado 31 de octubre el 84 % del monto, equivalente a 68 mil millones de pesos.

El BCRD comunicó que del monto otorgado, 54 mil millones de pesos corresponden a liberaciones de encaje legal para sectores productivos a tasas de interés de hasta un 9 % anual y a las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes) a tasas de interés competitivas, según este segmento de mercado.

Los recursos liberados del encaje legal se destinaron a los sectores de comercio (21,528 millones de pesos), construcción (11,993 millones), mipymes (8,864 millones), manufactura (3,655 millones de pesos), agropecuario (1,212 millones) y exportación (806 millones).

Los desembolsos incluyen 3,678 millones de pesos para la adquisición de viviendas de bajo costo por parte de familias de bajos recursos y 2,632 millones para préstamos hipotecarios en sentido general, según indicó la institución a través de una nota de prensa.

El pasado junio, la Junta Monetaria aprobó un programa de liquidez al sistema financiero por 81 mil millones de pesos, distribuidos en 64 mil millones de recursos liberados del encaje legal y 17 mil millones de recolocaciones de préstamos de facilidades de liquidez rápida (FLR), programados para haber retornado al BCRD desde junio de 2025.

Los recursos desembolsados del encaje legal por 54 mil millones de pesos han beneficiado a 8,726 deudores, para un monto promedio de créditos en torno a los 6.25 millones.

Adicionalmente, han sido otorgados 14 mil millones de pesos de los 17 mil millones habilitados para ser recolocados por vencimientos de préstamos a sectores productivos otorgados mediante facilidades de liquidez rápida.

Reducción de tasas

La institución dijo que como efecto de las medidas implementadas y la reducción de la tasa de política monetaria de 5.75 % a 5.50 % en septiembre de 2025, el crédito al sector privado en moneda nacional registró un mayor dinamismo, a la par de disminuciones en las tasas de interés de préstamos y depósitos.

En tal sentido, desde mayo de 2025 el crédito neto privado en moneda nacional se expandió en aproximadamente 71 mil millones de pesos, según las cifras preliminares octubre. Este desempeño elevó el crecimiento interanual del crédito de 8.2 % en mayo a 8.9 % en septiembre de 2025, en consonancia con el crecimiento del producto interno bruto nominal.

A su vez, a octubre de 2025 el promedio ponderado de las tasas de interés activas de la banca múltiple se redujo con relación a mayo de 2025, mes anterior a la adopción del programa de liquidez, pasando el promedio de la tasa de interés activa de 14.99 % en mayo a 13.95 % en el octubre, para una reducción de 104 puntos básicos.

Los modelos de proyección indican que, en la medida en que sea colocado el monto de 13 mil millones de pesos disponible para utilizar bajo este programa, se continuará expandiendo el crédito en moneda nacional y reduciendo las tasas de interés para el financiamiento de la actividad productiva, propiciando un entorno favorable al dinamismo de los sectores económicos de la nación, puntualiza el Banco Central.