La recepción de remesas aumenta 10.8 % entre enero y octubre

Solo en octubre se recibieron 965.6 millones de dólares en remesas. ( ARCHIVO )

Entre enero y octubre de 2025, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 9,878.4 millones de dólares, aumentando 966.8 millones (10.8 %) en comparación con el mismo período del año anterior, informó este lunes el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Solo en octubre se recibieron 965.6 millones de dólares, un incremento de 52.7 millones (5.8 %) respecto a octubre de 2024. Estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país.

La entidad monetaria explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80.4 % de los flujos formales del mes de octubre, unos 719.8 millones de dólares.

En efecto, el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM, por sus siglas en inglés) registró un valor de 52.4 en el mes de octubre, superior al 50.0 observado en septiembre, lo que indica un mayor dinamismo en el sector servicios, donde se emplea gran parte de la diáspora dominicana.

Desempeño de otros países

El BCRD destaca también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en octubre, como España, por un valor de 66.0 millones de dólares, un 7.4 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Italia, Haití y Suiza, con 1.4 % de los flujos recibidos, cada uno.

En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros.

Distribución por provincia

De acuerdo a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el Banco Central señala que el Distrito Nacional recibió una proporción del 47.5 % durante octubre, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 10.7 y 7.4 %, respectivamente.

Esto indica que cerca de dos terceras partes de las remesas (65.6 %) las reciben las zonas metropolitanas del país.

Perspectivas al concluir el año

Tomando en cuenta el comportamiento reciente del sector externo, la institución espera una evolución favorable de los ingresos de divisas al cierre de este año, impulsada por el dinamismo del turismo, las exportaciones, la inversión extranjera directa y las remesas.

Se estima que la economía dominicana generaría más de 46,000 millones de dólares, con remesas superiores a 11,700 millones, exportaciones en torno a 14,900 millones, ingresos por turismo cercanos a 11,200 millones y una inversión extranjera directa que superaría los 4,800 millones de dólares.

Estos ingresos de divisas contribuyen a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad.

Al 31 de octubre de 2025, la moneda nacional se depreció 5.0 % frente al dólar estadounidense con respecto a diciembre de 2024.

Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de octubre se ubicaron en 014,640.2 millones de dólares, representando un 11.4 % del PIB y cubriendo unos 5.4 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras presentar estos resultados, el Banco Central reafirma su compromiso con la vigilancia sobre el entorno económico actual para continuar tomando las medidas necesarias para contrarrestar el impacto en la economía dominicana del panorama internacional, a fin de garantizar la estabilidad de precios y del mercado cambiario.