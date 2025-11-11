El Foro Económico El Dinero reconoce a Valdez Albizu por su trayectoria y aportes

El Foro Económico El Dinero reconoció al gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, por su aporte al desarrollo y a la estabilidad de la economía de República Dominicana, así como por ser un referente como gestor de la banca central en América Latina.

El reconocimiento fue entregado en el marco de la celebración del 5to Foro Económico elDinero 2025, por Carlos José Martí Ramos, vicepresidente del Grupo Martí y Jairon Severino, director fundador del periódico El Dinero, acompañados de:

Alejandro Fernández, superintendente de Bancos.

Rosanna Ruiz, presidenta de la Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABA)

Valdez Albizu expresó en sus palabras de agradecimiento que su labor al frente del Banco Central durante tantos años es fruto de su compromiso con el país y con la institución a la que ha servido durante más de medio siglo.

"El trabajo que realizo con fervor, entrega y responsabilidad ciudadana y profesional, lo he venido haciendo con el respaldo de un equipo técnico de primera", añadió.

El gobernador destacó que la capacidad técnica y el rigor del Banco Central es producto de 625 técnicos con especialidades de postgrado y maestrías dentro y fuera del país, incluyendo más de una docena con estudios doctorales (PHd).

Aseguró que con ellos "cuento cada día para llevar a cabo la delicada tarea de la emisión monetaria, el control de la inflación, la estabilidad macroeconómica y la regulación del sistema financiero", dijo.

Tras recibir el reconocimiento, el gobernador expresó sus parabienes al periódico El Dinero por su 5to Foro Económico destacando que "desarrollar iniciativas para situar a la República Dominicana como mapa logístico es una apuesta acertada para seguir impulsando el desarrollo económico y la competitividad a nivel regional".

Expresión de gratitud

Valdez Albizu tuvo unas palabras de agradecimiento al apoyo incondicional de su familia, a su sacrificio y paciencia por las horas que dedica a su labor.

"Sobre todo, a mi amada esposa Fior y a mi hijo Héctor Manuel, y a mis hermanos, que son los primeros en comprender y aceptar lo que implica dirigir la institución monetaria del país...También al presidente, Luis Abinader Corona, quien me ha brindado la confianza necesaria para desarrollar una política monetaria independiente".

A sus palabras de gratitud también agregó a la Junta Monetaria, por ser el pilar sobre el que se ha fundamentado todo un programa de medidas beneficiosas, claves para sortear las crisis e impulsar el crecimiento del país; y a mi equipo en el Banco Central, dignificado por su calidad profesional y humana".

El Foro Económico El Dinero se desarrolló este año 2025 con el título "República Dominicana en el mapa logístico: Agenda Público Privada para un Hub Competitivo y Sostenible".

Durante el mismo, se expusieron cuatro ponencias y un panel, contando con la participación de destacadas personalidades, como Magín Díaz, ministro de Economía y Hacienda; Víctor "Ito" Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM); y "Yayo" Sanz Lovatón, director general de Aduanas.

El gobernador estuvo acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaría y Financiera, Joel Tejeda; el asesor, Edwin Dominici; y el director de Comunicaciones, Jonathan Abreu.

Asimismo, en el foro participaron destacados profesionales, quienes departieron sobre globalización y mapas logísticos, las ventajas que ofrece el Hub de la República Dominicana, oportunidades de crecimiento y cambios en la nueva era global.

