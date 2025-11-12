Aduanas anuncia que el monto de la gracia navideña será superior a los 5,000 dólares este año

Miles de dominicanos que viven en el exterior aprovechan la gracia navideña para traer regalos a sus familiares en el país. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El director general de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, anunció este miércoles que la gracia navideña de 2025 superará el monto del año anterior, que fue de 5,000 dólares.

Cada año el Gobierno otorga facilidades a los dominicanos residentes en el exterior y que viajan al país para las festividades decembrinas a compartir con sus parientes y amigos. Se les da exenciones aduanales (pago de impuestos) para ciertos artículos que traen como regalos.

El Departamento de Comunicaciones de Aduanas dijo a Diario Libre que Sanz Lovatón informó que la gracia navideña de este año comenzará el 1 de diciembre próximo y concluirá el 15 de enero de 2026.

Explicó que el funcionario expresó que el monto que tendrá "la gracia" este 2025 será anunciado por el presidente de la República, Luis Abinader, por lo que todavía no pueden hablar de un monto en específico.

La gracia navideña

La gracia navideña es una exención del pago de impuestos que aplica cada año la Dirección General de Aduanas (DGA) a la diáspora que tiene más de seis meses sin visitar el país. Con ella, el Gobierno busca que los dominicanos ausentes puedan agasajar a sus parientes con presentes sin tener que pagar gravámenes hasta la suma acordada.