×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Gracia navideña
Gracia navideña

Aduanas anuncia que el monto de la gracia navideña será superior a los 5,000 dólares este año

El titular de la entidad, Eduardo –Yayo- Sanz Lovatón, informó que la gracia comenzará el 1 de diciembre y concluirá el 15 de enero

    Expandir imagen
    Aduanas anuncia que el monto de la gracia navideña será superior a los 5,000 dólares este año
    Miles de dominicanos que viven en el exterior aprovechan la gracia navideña para traer regalos a sus familiares en el país. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El director general de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, anunció este miércoles que la gracia navideña de 2025 superará el monto del año anterior, que fue de 5,000 dólares.

    Cada año el Gobierno otorga facilidades a los dominicanos residentes en el exterior y que viajan al país para las festividades decembrinas a compartir con sus parientes y amigos. Se les da exenciones aduanales (pago de impuestos) para ciertos artículos que traen como regalos.

    El Departamento de Comunicaciones de Aduanas dijo a Diario Libre que Sanz Lovatón informó que la gracia navideña de este año comenzará el 1 de diciembre próximo y concluirá el 15 de enero de 2026.

    Explicó que el funcionario expresó que el monto que tendrá "la gracia" este 2025 será anunciado por el presidente de la República, Luis Abinader, por lo que todavía no pueden hablar de un monto en específico.

    La gracia navideña

    La gracia navideña es una exención del pago de impuestos que aplica cada año la Dirección General de Aduanas (DGA) a la diáspora que tiene más de seis meses sin visitar el país. Con ella, el Gobierno busca que los dominicanos ausentes puedan agasajar a sus parientes con presentes sin tener que pagar gravámenes hasta la suma acordada.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.