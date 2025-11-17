Trabajadores dominicanos solo aportan para su pensión durante el 40 % de su trayectoria laboral

Estudio indica trabajadores con mayores salarios tienden a cotizar de forma más constante y por ende a acumular mayor ahorro. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

Los trabajadores que cotizan al sistema de seguridad social dominicano solo aportan a su pensión, en promedio, en el 40 % de su trayectoria como asalariado, es decir, cuatro de cada 10 meses, y un tercio de los afiliados cotizan muy esporádicamente, mientras que un 20 % mantiene una carrera formal casi completa.

Así lo revela un estudio realizado por la Superintendencia de Pensiones (Sipen), en conjunto con el Banco Mundial, en el cual se expone la limitante que existe en la capacidad de acumulación de ahorro para financiar su retiro.

El análisis, titulado "¿Quién participa de los sistemas de pensiones de contribución definida cuando la informalidad es alta?", con datos de 20 años de registros administrativos, se realizó con el objetivo de comprender el comportamiento de los contribuyentes en economías altamente informales y cómo varía entre los individuos.

Según el análisis, al cierre del 2023, el sistema de pensiones contaba con más de 2.1 millones de cotizantes activos y casi 5 millones de afiliados, lo que representa un 62.7 % de la población en edad de trabajar, una cifra cercana al promedio latinoamericano.

Francisco Torres, superintendente de Pensiones, destacó la importancia del estudio para comprender el contexto actual de las pensiones, dónde estamos y hacia dónde vamos, destacando que muchos afiliados exhiben historiales de contribución irregulares, según indica una nota de prensa.

Agregó que "esto pone en evidencia la necesidad de mejorar la continuidad de las contribuciones y enfocarse en reincorporar a quienes ya han cotizado al menos una vez, porque ya han tenido previamente algún vínculo con el sistema de pensiones".

El estudio, realizado por los economistas del Banco Mundial y de la Sipen, Clement Joubert, Thiago Scott, Isaac Rafael Maríñez, Pietter José Regalado, Tatiana Flores y Nicolás Garces Rodríguez, demostró que la densidad de cotización varía considerablemente por sector y nivel de ingresos.

En los sectores como salud, educación, finanzas y administración pública se presentan mayores niveles de contribución, mientras que los de construcción, minería y artes están por debajo.

Hallazgos

Un hallazgo importante es que los trabajadores con mayores salarios tienden a cotizar de forma más constante y por ende a acumular mayor ahorro.

Asimismo, las personas nacidas después de 1980 muestran una participación más frecuente y salarios más altos. En el estudio se observan grandes diferencias en la densidad de contribución, según la región del país donde está ubicada la empresa. En el caso de la ciudad de Santo Domingo, la más grande del país, tiene una menor densidad de contribución, en comparación con otras regiones.

Asimismo, se ofrece una panorámica del sistema dominicano de pensiones, revelando que hay una brecha de género con relación a una baja en la participación de las mujeres, no porque presenten una menor densidad de contribución, sino porque tienen menos probabilidades de ingresar a un empleo formal.

Sin embargo, una vez afiliadas al sistema de pensiones contribuyen a tasas y salarios similares al de los hombres.