¿Cómo saber si eres beneficiario de una de las 26,000 pensiones solidarias sin reclamar?

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) informó este martes que 26,167 personas en el país tienen pensiones aprobadas por el Poder Ejecutivo, pero aún no reciben un solo peso debido a que no han formalizado su inclusión en la nómina de pensionados del Estado.

Los datos, actualizados a noviembre de 2025, fueron suministrados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) a solicitud de la DIDA, con el objetivo de identificar a los beneficiarios que ya cuentan con un derecho adquirido, pero que no han completado el proceso administrativo necesario para comenzar a cobrar.

Las personas que han solicitado una pensión y aún no han recibido respuesta definitiva deben consultar el listado de pensiones pendientes o consultar la página de web pensiones.didateinforma.org donde puede verificar si tiene una pensión ingresando su cédula de identidad. También puede consultar en las redes sociales @didardo y vía telefónica al teléfono 809-472-1900.

Requisitos para formalizar la inclusión

Quienes aparezcan en el listado deben presentarse en las oficinas de la DGJP con los siguientes documentos:

Cédula de identidad y electoral (original y copia)

Una fotografía 2×2

Una vez realizada la validación, la DGJP procederá a incluir al beneficiario en la nómina general de jubilados y pensionados del Estado, lo que permitirá iniciar los pagos mensuales conforme al régimen legal aplicable. El plazo para completar este proceso es de tres meses.

