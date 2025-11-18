¿Cómo saber si eres beneficiario de una de las 26,000 pensiones solidarias sin reclamar?
La DIDA exhorta a consultar el listado y presentarse a la DGJP para formalizar el beneficio
La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) informó este martes que 26,167 personas en el país tienen pensiones aprobadas por el Poder Ejecutivo, pero aún no reciben un solo peso debido a que no han formalizado su inclusión en la nómina de pensionados del Estado.
Los datos, actualizados a noviembre de 2025, fueron suministrados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) a solicitud de la DIDA, con el objetivo de identificar a los beneficiarios que ya cuentan con un derecho adquirido, pero que no han completado el proceso administrativo necesario para comenzar a cobrar.
Las personas que han solicitado una pensión y aún no han recibido respuesta definitiva deben consultar el listado de pensiones pendientes o consultar la página de web pensiones.didateinforma.org donde puede verificar si tiene una pensión ingresando su cédula de identidad. También puede consultar en las redes sociales @didardo y vía telefónica al teléfono 809-472-1900.
Requisitos para formalizar la inclusión
Quienes aparezcan en el listado deben presentarse en las oficinas de la DGJP con los siguientes documentos:
- Cédula de identidad y electoral (original y copia)
- Una fotografía 2×2
Una vez realizada la validación, la DGJP procederá a incluir al beneficiario en la nómina general de jubilados y pensionados del Estado, lo que permitirá iniciar los pagos mensuales conforme al régimen legal aplicable. El plazo para completar este proceso es de tres meses.
Rentabilidad explica 63.8 % del patrimonio acumulado en pensiones