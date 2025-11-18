Coopharina inicia construcción de un nuevo molino en el Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste

El presidente del Consejo de Administración de Cooproharina, Marino de Dios, durante el evento que dio inicio a la construcción del nuevo molino. ( FUENTE EXTERNA )

La Cooperativa de Servicios Múltiples de Procesadores de la Harina (Coopharina) comenzó la construcción de su nuevo molino, que estará ubicado en el Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste (Disdo).

El proyecto contará con un financiamiento de 600 millones de pesos, fruto de un acuerdo de financiamiento con el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) y culminará a finales del 2027, según las proyecciones.

Con este proyecto se espera duplicar la capacidad de producción actual de harina, de 200 a 400 toneladas métricas diarias, lo que también mejoraría la calidad del producto.

Expandir operaciones

La iniciativa forma parte del plan de expansiones y modernizaciones de la cooperativa, que contará con una inversión total de 1,100 millones de pesos.

El presidente del Consejo de Administración de Cooproharina, Marino de Dios, destacó que la construcción del molino representa un paso importante en el fortalecimiento de la industria harinera nacional, en especial para que los procesadores del producto, junto a la cooperativa, ofrezcan una gama más amplia de sus productos Dorapan.

"Este ambicioso plan es considerado un hito histórico para los procesadores de la harina porque la nueva planta permitirá aumentar la eficiencia productiva, mejorar la calidad de los productos y garantizar una producción suficiente para sus socios y demás clientes de la cooperativa, obteniendo un organismo competitivo en la producción de harina en el mercado nacional", sostuvo.

Resaltó que con esta inversión la cooperativa cumple su compromiso con la autosuficiencia de materia prima y alimentaria, con la soberanía productiva y con la competitividad del sector harinero nacional, consolidándose como un actor clave en el fortalecimiento del aparato agroindustrial de la República Dominicana.

Etapas del proyecto

El proyecto, que se ejecutará en dos etapas, contempla en su primera fase la construcción de una planta para el almacenamiento con capacidad de más de 31,000 toneladas métricas y procesamiento de granos de trigo y, en una segunda fase, la adquisición de equipos avanzados para fortalecer la capacidad productiva de la cooperativa.

En el acto tuvieron las palabras así también el presidente de la Comisión DISDO Cooproharina, Hector Delgado, y, además, se recibieron las palabras del gerente general, el ingeniero Richard Despradel de la empresa Decker Soluciones SRL, quienes realizan la construcción de los silos para el nuevo molino.

También participaron socios y colaboradores de Cooproharina, quienes coincidieron en resaltar la importancia del proyecto como un motor de desarrollo y generación de cambio.