FMI proyecta repunte de la economía dominicana en 2026

El organismo advierte, sin embargo, que persisten riesgos derivados del entorno global y de la vulnerabilidad del país a desastres naturales. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2025 para República Dominicana y anticipó una recuperación sostenida de la actividad económica a partir del próximo año.

Tras la desaceleración registrada a finales de 2024 y en el primer semestre de 2025, el organismo estima que el país retoma el ritmo de crecimiento gracias al apoyo de las políticas monetaria y fiscal, así como a la mejora del crédito privado, las exportaciones y el turismo.

El FMI proyecta que la economía dominicana crecerá 3 % en 2025 y 4.5 % en 2026, acercándose nuevamente a su tendencia histórica de 5 %.

La inflación permanecería dentro del rango meta, con un promedio de 3.7 % durante 2025.

En el frente externo, el informe resalta que el déficit de cuenta corriente se reduciría a 2.5 % del PIB este año y se mantendría en ese nivel, completamente financiado por inversión extranjera directa. También destaca la estabilidad del sistema financiero y la posición de reservas internacionales.

¿Qué recomendaciones hace el FMI para el desarrollo del país?

El organismo advierte, sin embargo, que persisten riesgos derivados del entorno global y de la vulnerabilidad del país a desastres naturales. Aun así, señala que los fundamentos económicos dominicanos continúan siendo sólidos y permiten responder a posibles choques.

El Directorio Ejecutivo valoró las reformas aplicadas en los últimos años y recomendó mantener una política fiscal prudente, avanzar en la implementación del Pacto Eléctrico y seguir fortaleciendo el marco monetario.

Asimismo, subrayó que mejorar la gobernanza, la calidad del gasto público y la resiliencia climática será clave para alcanzar los objetivos de desarrollo del país.