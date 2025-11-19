FDD destaca entre las mejores microfinancieras del mundo en el Índice 2025 de 60 Decibels

La Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) alcanzó un lugar sobresaliente en el Índice de Microfinanzas 2025 elaborado por 60 Decibels, integrándose al grupo de instituciones más relevantes del mundo por su impacto directo en la vida de sus clientes.

En un comunicado de la institución dominicana se destaca que el ránking internacional es considerado el mayor referente global de inclusión financiera basado en la voz de los usuarios. Indicó que recoge testimonios de 24,450 clientes en 39 países, representando a más de 25 millones de prestatarios.

La FDD, una de las 85 entidades participantes, sobresalió por su modelo integral que combina financiamiento con formación, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades.

Esta estrategia ha permitido que miles de microemprendedores mejoren sus ingresos, su autonomía y su bienestar.

La presencia de la institución en este índice, destaca el comunicado, reafirma su rol como pionera de las microfinanzas en República Dominicana, con más de cinco décadas impulsando inclusión financiera, emprendimiento y desarrollo comunitario.

FDD destaca resultados

Los resultados del estudio evidencian un impacto social profundo: 54% de los clientes redujo su estrés financiero, 47% ahora adquiere bienes productivos, 29% cubre con mayor facilidad los gastos del hogar y 50% reporta una mejora notable en su calidad de vida .



Además, el 54% obtuvo por primera vez un préstamo como el que ofrece la FDD, 47% fortaleció su confianza personal, 25% mejoró el manejo de sus finanzas y 20% incrementó su capacidad para cubrir emergencias.

El informe también destaca la valoración positiva hacia los asesores de crédito: 93% de los entrevistados afirmó no haber sufrido acoso ni presión , y 89% dijo no enfrentar dificultades con la institución.

En un entorno donde el sobreendeudamiento es una preocupación frecuente, el índice muestra un dato alentador: 78% de los clientes no considera el préstamo de la FDD una carga financiera, lo que indica una oferta crediticia alineada con su capacidad real de pago.

Con más de medio siglo de labor, la FDD mantiene un papel esencial en el fortalecimiento de la economía social y solidaria, apoyando a microempresarios rurales y urbanos y promoviendo el desarrollo de la artesanía, las microindustrias y las comunidades emprendedoras.

"Este estudio refleja la voz de nuestros clientes, que son el verdadero centro de nuestra labor", señaló Jean Paul Quiroz, presidente del Consejo Directivo de la entidad.

Quiroz resaltó que la inclusión de la FDD en el índice confirma la relevancia regional de su modelo, alineado con metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en reducción de pobreza, igualdad de oportunidades y trabajo decente.

La institución reafirmó su compromiso de seguir ampliando su impacto mediante innovación, sostenibilidad y acompañamiento humano.

El Índice de Microfinanzas de 60 Decibels fue creado para escuchar directamente a los clientes. Además, establecer qué constituye un servicio bueno, mejor o excelente dentro del sector de las microfinanzas.