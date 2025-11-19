Minería y clima de negocios: una oportunidad por aprovechar

En la última edición (2024) del Índice de Atractivo de Inversión Minera, República Dominicana obtuvo 35.1 puntos y se ubicó en la posición 75 entre 82 jurisdicciones evaluadas. La única otra medición disponible para el país es la de 2020, cuando registró 56.5 puntos y ocupó el puesto 59 de 77. La comparación muestra una caída importante, lo que sugiere que persisten factores que limitan la inversión, especialmente aquellos vinculados al marco regulatorio y al proceso de exploración, elementos fundamentales para atraer capital hacia proyectos de largo plazo.

El índice, elaborado por el Fraser Institute, combina dos componentes: el Índice de Percepción de Políticas Públicas, que evalúa factores como la certidumbre regulatoria, la carga tributaria y la eficiencia administrativa, y el Índice de Potencial Minero, que estima la riqueza geológica bajo un escenario hipotético de mejores prácticas. Su objetivo es medir qué tan atractiva resulta cada jurisdicción para desarrollar proyectos mineros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/al-caribe-en-el-indice-inversion-minera-aa16b584.jpg

En el caso dominicano, el retroceso en el componente de políticas públicas sugiere que aún se perciben demoras administrativas, complejidad y carga tributaria e incertidumbre normativa. No obstante, muchos de estos obstáculos podrían corregirse mediante reformas que aporten mayor claridad, previsibilidad y competitividad.

El bajo resultado en potencial minero no implica necesariamente ausencia de recursos, sino un nivel limitado de exploración. Si se redujera la incertidumbre regulatoria y aumentara la inversión en prospección, sería posible revelar un potencial mayor y mejorar la posición del país en próximas ediciones.

República Dominicana cuenta con una base geológica relevante. Continuar los avances hacia un entorno institucional más competitivo permitiría convertir ese potencial en inversiones, empleos formales y desarrollo productivo sostenible.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).