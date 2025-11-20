Magín Díaz advierte que RD debe impulsar reformas ahora para evitar una crisis

Vista del ministro de Hacienda, Magín Díaz, mientras participaba como orador invitado por la Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen) en su almuerzo anual. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, exhortó este jueves a que la sociedad dominicana se ponga de acuerdo para impulsar las reformas que necesita el país antes de enfrentar una crisis, y no después, como ocurrió en las transformaciones de 1992 y 2004, según recordó.

"El reto es reformar antes de una crisis. Eso no significa que haya una reforma inminente, pero sí que debemos discutirla", afirmó.

Díaz señaló que existen distorsiones acumuladas por años que deben ser corregidas de manera gradual e inteligente, para no afectar la estabilidad social. Entre ellas mencionó la falta de indexación de varios impuestos y tarifas públicas que llevan casi una década congeladas.

Indicó que el Impuesto Sobre la Renta no ajusta su mínimo exento desde hace años, que el precio de los combustibles no se indexa desde 2015, el costo del marbete permanece fijo desde 2017 y que los valores de los inmuebles no reflejan el mercado actual, lo cual afecta la recaudación.

"Vamos a hablar de todo, no de una sola cosa. El gobierno ha evitado ajustes para no afectar a la población, pero hay distorsiones que deben corregirse", señaló.

El funcionario insistió en que un esquema de precios y tarifas más realista permitiría un mejor funcionamiento de la economía a mediano plazo.

Combate a la evasión fiscal

Díaz destacó que la lucha contra la evasión fiscal es un eje central de la actual gestión y aseguró que el Gobierno tomará las medidas necesarias, siempre siguiendo el debido proceso.

"No mucha gente me puede dar clases de cómo combatir la evasión. Sabemos cuáles sectores están siendo más afectados y actuaremos en consecuencia", expresó.

Contexto internacional

Al repasar los desafíos recientes, el ministro recordó que desde 2020 la economía dominicana ha enfrentado choques sucesivos, la pandemia, alza mundial de alimentos y energía, inflación global, incrementos de tasas de interés y recientes tensiones en el comercio internacional.

Destacó que, pese a ello, la República Dominicana ha preservado la estabilidad macroeconómica, un elemento que calificó como "innegociable".

Deuda pública y crecimiento

Sostuvo que la deuda del país es "perfectamente sostenible" si se mantiene el manejo responsable actual. Recordó que el mercado de capitales local ha madurado desde 2006.

Además, defendió la meta gubernamental de impulsar la productividad y aumentar la inversión pública, especialmente en infraestructura, como vía para sostener el crecimiento en el mediano plazo.

Un año de desaceleración, no de recesión

Díaz explicó que la economía atraviesa un período de desaceleración, creciendo a la mitad de su potencial. Para contrarrestarlo, dijo que el Gobierno aumentó la inversión pública ajustando el presupuesto dentro del marco de la regla fiscal.

Magín Díaz habló de esos temas al participar como orador invitado por la Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen) en su almuerzo anual, celebrado en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa.

El encuentro, encabezado por su presidente Luis José Bonilla Bojos y con la participación del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reunió a líderes industriales, autoridades gubernamentales y representantes empresariales del Cibao.

Reconocimientos

En el marco de la actividad, fueron entregadas placas de reconocimiento por sus aportes al sector industrial a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y a Rafael Santos Badía, director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).