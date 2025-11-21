El Banco Central aclara la transición al nuevo estándar global de pagos a partir de este mes

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el sistema financiero local avanza en la adecuación tecnológica para adoptar el estándar internacional ISO20022, que a partir del 22 de noviembre de 2025 será obligatorio para los pagos transfronterizos gestionados a través de la red Swift.

La institución precisó que esta transición forma parte de un proceso global que busca incrementar la trazabilidad, la interoperabilidad y la eficiencia en las operaciones financieras internacionales.

El estándar ISO20022 sustituirá definitivamente al protocolo ISO15022, usado desde los años setenta para la mensajería financiera. La nueva norma permite enviar una mayor cantidad de información en cada instrucción de pago, lo que mejora los controles de riesgos y facilita la automatización en los bancos y plataformas de pago de todo el mundo.

Los cambios

El BCRD explicó que el cambio afecta exclusivamente a los mensajes de pago entre entidades de distintos países.

Los pagos domésticos —incluyendo los liquidados en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR)— continuarán operando con el estándar actual, ya que se realizan dentro de un grupo cerrado de usuarios gestionado por la institución.

No obstante, el Banco Central adelantó que en enero de 2026 iniciará el proceso para migrar también el LBTR al ISO20022, con el objetivo de que todos los pagos locales adopten el nuevo estándar antes de que finalice ese año.

La institución aseguró que el proceso será completamente transparente para los clientes bancarios, quienes no verán cambios en sus transacciones cotidianas.

Asimismo, reiteró que ha mantenido un seguimiento permanente junto a la Corporación Swift para garantizar el funcionamiento normal del sistema de pagos internacionales durante la transición.