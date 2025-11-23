El Banco Popular anunció la triplicación de su cartera de leasing entre 2019 y 2025

El sector industria registró 166 contratos por un valor 1,969 millones de pesos. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano informó que experimentó una expansión significativa en su producto de leasing, al triplicar la cartera total desde los 5,620 millones de pesos a inicios de 2019 hasta los 21,008 millones al cierre de octubre de este año, lo que representa un crecimiento interanual promedio de 21.28 %, manteniendo el liderazgo histórico de la entidad en ese producto financiero.

Los sectores de transporte, logística de carga, construcción e industria agrupan los mayores volúmenes del uso del leasing financiero, tanto en número de contratos como en recursos desembolsados.

En particular, el sector con mayor dinamismo y aceptación del Leasing Popular fue el de transporte, que abarca principalmente vehículos ligeros. Esta categoría registró desde 2019 a la fecha un total de 2,116 contratos por un valor de 8,135 millones de pesos.

Le sigue el sector de logística y transporte de carga, compuesto por vehículos pesados utilizados en distribución, importación y exportación de mercancías. Esta categoría firmó 843 contratos en ese período, que totalizan 6,238 millones de pesos.

Por otro lado, la construcción ocupa el tercer lugar, con un total de 229 contratos destinados a equipos de construcción, que representan un desembolso de 2,292 millones de pesos en el citado período, seguido de la industria, con 166 contratos por un valor 1,969 millones de pesos.

Finalmente, en cuanto a edificaciones, se registraron operaciones por un valor conjunto de 5,901 millones de pesos. Un uso particular del leasing inmobiliario es el que se destina a la adquisición de terrenos y sus mejoras, logrando como parte de sus ventajas, un reintegro del flujo de caja por el valor invertido en dicho activo y un retorno más acelerado de la depreciación del bien.

Solución para empresas

Esta evolución confirma que el Leasing Popular no solo constituye una herramienta preferida para acceder a vehículos, sino también una solución para empresas que requieren contar con activos productivos, como maquinaria, tecnología o infraestructura, sin afectar su liquidez operativa, según destacó el banco mediante nota de prensa

Además, este arrendamiento financiero beneficia a los clientes, ya que pueden compensar el ITBIS inicial de compra de forma mensual y obtener mayores ahorros fiscales durante la vigencia del leasing.