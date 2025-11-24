Euromoney premia a Banreservas como "Mejor banco transaccional de la República Dominicana"

La revista especializada en finanzas Euromoney premió al Banco de Reservas como "Mejor banco transaccional de la República Dominicana" en 2025, por su innovación en productos y servicios y los excelentes resultados obtenidos en operaciones relacionadas a transacciones tecnológicas.

Al valorar el galardón, el presidente ejecutivo de la institución financiera, Leonardo Aguilera, dijo que la distinción refleja el compromiso del banco en su constante renovación y modernización para ofrecer un servicio de alta calidad a su amplia clientela.

"El Banco de Reservas continuará fortaleciendo su estructura tecnológica para mantenerse a la vanguardia en las operaciones que responden a las necesidades de los usuarios, ofreciendo seguridad y una amplia diversidad de opciones transaccionales", subrayó.

Aspectos valorados

Para conceder el galardón, Euromoney tomó en cuenta el desempeño financiero y crecimiento del Banco, su innovación en productos y servicios, tecnología, digitalización, soluciones creativas e impacto en la experiencia del cliente.

También, evaluó las políticas de sostenibilidad social de la entidad bancaria, infraestructura tecnológica, servicios digitales, seguridad y compatibilidad regulatoria, así como su capacidad de operación, servicio al cliente y escalabilidad.

La publicación europea, con sede en Londres, reconoce en la categoría de "Mejor banco transaccional" la excelencia de la industria global de banca transaccional.

Esto incluye a bancos, fintechs, neobancos y proveedores de tecnología que demuestren innovación, liderazgo y resultados en áreas como manejo de efectivo, pagos, financiación del comercio y tecnologías relacionadas.

RELACIONADAS

Otros galardones

Este premio se suma a otros cinco otorgados este mismo año por Euromoney a Banreservas.

Estos son:

Mejor Banco Digital de la República Dominicana

de la República Dominicana Mejor Banco de América Latina en Responsabilidad Social y Corporativa

de América Latina en y Corporativa Mejor Banco de la República Dominicana

de la República Dominicana Mejor Banco para Pymes del Caribe

para Pymes del Caribe Mejor Banco para Pymes de la República Dominicana.

En lo que va de año, el Banco también ha sido reconocido por otras entidades internacionales y locales por sus logros en áreas como negocios, tecnología, servicios y responsabilidad social.

El galardón más reciente fue el Premio Corresponsables, concedido en España, por promover iniciativas de inclusión financiera que benefician a personas con discapacidad y propiciar una transformación a través de su programa "Banreservas accesible".

En el plano local, Banreservas también obtuvo cinco certificaciones en Sostenibilidad 3RS (reducir, reutilizar y reciclar recursos) 2025, todas con mención oro, concedidas a igual número de sus oficinas.

Este tipo de reconocimiento se hace a las empresas que cumplen con políticas que fomentan la integración de la economía circular en sus operaciones diarias, entre otros aspectos relacionados a la vida laboral.

