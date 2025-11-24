Abinader anuncia entrega del doble sueldo en la primera semana de diciembre

El presidente Luis Abinader ofrece detalles de los planes del Gobierno para esta Navidad. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este lunes que en la primera semana de diciembre el Gobierno entregará el doble sueldo o regalía pascual.

Dijo que el Poder Ejecutivo dispondrá de un monto que ascenderá a 334 mil 448 millones y que con ello se garantiza "a los servidores públicos recibir a tiempo su salario de Navidad".

El mandatario hizo el anuncio durante LA Semanal con la Prensa, en la que ofreció detalles de todas las actividades que realizará el Gobierno para beneficio de la población durante las festividades navideñas.

Cada año, los primeros en cobrar el sueldo 13 son los pensionados del sector público, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, secuencia de pagos basada en la prioridad establecida por la Tesorería Nacional para asegurar que las familias puedan planificar sus gastos navideños con anticipación.

En el 2024, el Gobierno entregó "el doble" del uno al ocho de diciembre.

La "Brisita Navideña"

Abinader anunció también el inicio de "La Brisita Navideña", un programa de actividades y ayudas sociales que se desarrollará del 29 de noviembre al 5 de enero, con el objetivo de garantizar unas festividades dignas para las familias dominicanas.

El mandatario informó que el Gobierno entregará bonos navideños de RD$1,500 a través de dos vías: Supérate, que beneficiará a 1.4 millones de familias, y el Gabinete de Política Social, que distribuirá 1.2 millones de tarjetas físicas a partir del 4 de diciembre. En total, 2.6 millones de hogares recibirán esta asistencia.

Además, Abinader adelantó que durante la primera semana de diciembre se desembolsarán RD$34,448 millones correspondientes a la regalía pascual para los servidores públicos.

Otras ayudas sociales A través del programa Cuchara de Esperanza se servirán más de 15 millones de raciones cocidas y se entregarán 1.5 millones de raciones crudas. En total, 25,000 familias recibirán electrodomésticos y 6,000 techos serán reparados, conforme a datos suministrados por el mandatario en LA Semanal con la Prensa de este 24 de noviembre de 2025.