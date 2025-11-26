BHD Puesto de Bolsa lanza campaña integral de comunicación "Tu futuro, más cerca"

BHD Puesto de Bolsa lanzó una campaña de comunicación integral que incluye la reactivación de sus canales digitales en un evento con clientes, aliados y representantes del Centro Financiero BHD.

"Tu futuro, más cerca" es el concepto de esta campaña que busca reflejar la cercanía de BHD Puesto de Bolsa con sus públicos de interés al acompañarlos en la planificación y crecimiento de su patrimonio.

"A través de esta iniciativa, queremos mostrar nuestro propósito renovado y nuestra propuesta de valor: acompañar a las personas en la construcción del futuro que desean, acercando las inversiones a su vida cotidiana", aseguró Eric Ramos, gerente general de BHD Puesto de Bolsa.

Resaltó que la campaña va dirigida a personas con interés en las finanzas, tanto para quienes ya invierten como para quienes buscan conocer las oportunidades que ofrece el mercado de valores dominicano.

"Invertir no es algo lejano ni exclusivo, sino una herramienta accesible para alcanzar metas personales y familiares. Somos una entidad moderna, confiable, cercana y humana, que buscamos reflejar la evolución de nuestra marca y nuestro compromiso con la educación financiera", comentó Ramos.

La propuesta

La campaña, desarrollada por la agencia publicitaria Rosado Toledo &, presenta una propuesta visual contemporánea que relaciona la planificación financiera con situaciones cotidianas, destacando cómo las inversiones pueden integrarse en la vida de las personas.

El encuentro contó con la presencia de Ernesto Burnigal, superintendente del Mercado de Valores de la República Dominicana; Angel Serulle, intendente del Mercado de Valores de la República Dominicana; Elianne Vilchez, vicepresidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, y Katty Cepeda, presidenta ejecutiva de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana.

De BHD, asistieron Andrés Maldonado, presidente ejecutivo del Centro Financiero BHD; Carlos Guillermo León, presidente ejecutivo de la división de Mercado Valores y Fiducia del Centro Financiero BHD, y Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD.

BHD Puesto de Bolsa es una filial del Centro Financiero BHD desde 1991, cuenta con 34 años de experiencia en el mercado. Se distingue por entregar un servicio personalizado, respaldado por el profesionalismo de un equipo experto. Utilizando tecnología de vanguardia, brinda seguridad, agilidad y confianza.