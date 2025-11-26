Cepal advierte a RD que mejoras salariales no son suficientes para una distribución más equitativa

La Cepal explicó que para reducir la desigualdad en los ingresos se deben fortalecer los sistemas de protección social. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

La República Dominicana es el segundo país de América Latina y el Caribe, entre 16 evaluados, con menor concentración de ingresos, solo por detrás de Uruguay, aunque todavía continúa con un elevado nivel de desigualdad.

Así lo refleja el más reciente informe anual Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025: cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, presentado este miércoles por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el cual se advierte que la concentración del ingreso en la región sigue siendo extrema.

La Cepal establece en su documento que el 10 % más rico de la región captó durante el año pasado el 34.2 % del ingreso total, mientras que el 10 % más pobre solo alcanzó el 1.7 %.

En América Latina y el Caribe, los valores más desiguales lo registran Colombia y Brasil. En el caso del primero, el 10 % de los más acaudalados congregó el año pasado el 43.9 % de los ingresos y el 10 % más pobre solo el 0.9 %, cifras que en el caso del segundo país fueron de un 39.1 % de los ingresos a los más ricos y solo un 1.4 % a los menos favorecidos.

Sin embargo, aclara que mediciones más completas, que agregan información de encuestas, registros tributarios y cuentas nacionales, sugieren que la desigualdad es aún mayor: la participación del 10 % más rico superaría el 50 % del ingreso total en promedio en la región.

Caso dominicano

El informe indica que, en 2024, en la República Dominicana el 10 % de la población más rica captó el 30.2 % de los ingresos y el decil más bajo solo el 2.3 %, figurando como uno de los menos desiguales en el análisis.

"La desigualdad en la República Dominicana sigue siendo elevada. La participación del decil más rico continúa por encima del 30 % del ingreso total y, a diferencia de otros países, el índice de Gini aumentó en 2024. Esto muestra que el crecimiento y las mejoras salariales, aunque positivas, no son suficientes para asegurar una distribución más equitativa", señaló el organismo.

Respondiendo a una pregunta de Diario Libre, la Cepal precisó que la reducción de la desigualdad en los extremos de la distribución de ingresos se puede lograr a través del fortalecimiento de los sistemas de protección social, basados en tres elementos fundamentales: la sostenibilidad financiera, una institucionalidad fortalecida y la consolidación de sistemas de información y monitoreo.

"De manera complementaria, es importante destacar el rol que tienen las políticas de inclusión laboral en el contexto cambiante del mundo del trabajo, de forma que se promuevan los empleos de calidad, con mejores salarios, que en su conjunto configuren una política redistributiva más amplia", agregó.