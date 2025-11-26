×
Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles

Índice de Clima Empresarial: nivel más bajo desde 2020

República Dominicana no está en crisis, pero el indicador envía señales de alerta

| 2 min de lectura
Expandir imagen
Índice de Clima Empresarial: nivel más bajo desde 2020
Índice de Clima Empresarial muestra deterioro continuo durante 2025. (FUENTE EXTERNA)

SD. De acuerdo con la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la República Dominicana tuvo una puntuación de 54.0 en el tercer trimestre en el Índice de Clima Empresarial (ICE).

El ICE es definido como un índice que "mide las percepciones de los empresarios sobre el clima para invertir, la economía nacional e internacional, la situación de su empresa y sobre la rama o subsector de actividad en que opera dicha empresa". 

El índice se ha mantenido estable en los últimos años, situándose mayormente por encima de 60.0 durante 2021, 2022 y 2023. El pico máximo de la serie histórica se registró en el cuarto trimestre de 2024, cuando el ICE alcanzó 64.7. 

Expandir imagen
Infografía

Sin embargo, en el primer trimestre de 2025 este experimentó una caída importante de 9 puntos respecto al trimestre anterior, alcanzando su valor más bajo desde el cuarto trimestre de 2020. Desde entonces, el ICE ha continuado disminuyendo. Esto indica que, aunque una puntuación mayor a 50.0 es considerada como expansión o mejoría, la tendencia de deterioro debería ser atendida. 

En el tercer trimestre de 2025, las dos variables con menor puntuación fueron economía dominicana con 47.5 puntos (14.5 puntos menos que en el primer trimestre del 2025) y economía internacional con 49.5 puntos.

El país no se encuentra en una crisis, ni atraviesa un periodo de contracción como en 2020. La reducción del ICE de este año debería ser una alerta. Los resultados evidencian que el clima empresarial se beneficiaría de reformas estructurales. La competitividad mejoraría y la economía sería más flexible para enfrentar cambios internacionales.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).

