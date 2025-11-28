×
Motor Crédito supera los RD$17,000 millones en activos al cierre de octubre de 2025

La entidad experimentó un crecimiento de 15.3 % en su cartera de créditos

Sus depósitos aumentaron 19 %

    Expandir imagen
    Motor Crédito supera los RD$17,000 millones en activos al cierre de octubre de 2025
    Benahuare Pichardo, presidenta ejecutiva de Motor Crédito. (FUENTE EXTERNA)

    Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito especializado en financiamiento automotriz y soluciones de crédito para personas y empresas, alcanzó más de 17,000 millones de pesos en activos, reportando crecimientos de doble dígito en sus principales indicadores y con un desempeño superior al promedio del sistema al cierre de octubre de este año.

    Las cifras fueron presentadas durante su encuentro anual con dealers y concesionarios, en el que además se expusieron las perspectivas económicas locales e internacionales para 2026.

    De acuerdo con los resultados presentados, los activos totales del banco alcanzaron 17,235 millones de pesos, equivalentes a un crecimiento interanual de 12 %.

    La cartera de crédito bruta se situó en 13,813 millones de pesos, para un incremento de 15.3 %, impulsado principalmente por el financiamiento de vehículos y productos especializados.

    En tanto, los depósitos totales ascendieron a 12,395 millones de pesos, reflejando una expansión de 19 %, atribuida al fortalecimiento de la confianza del público y al dinamismo de la captación.

    Solidez de la entidad financiera

    En su intervención, Benahuare Pichardo, presidenta ejecutiva de Motor Crédito, destacó la solidez institucional y el significado estratégico de los resultados alcanzados.

    “Para Motor Crédito, estos resultados confirman la solidez de nuestro modelo y la relevancia de seguir impulsando soluciones que acerquen la movilidad y el financiamiento a más dominicanos. Haber alcanzado este nivel de crecimiento en un entorno tan retador reafirma nuestra capacidad para responder con eficiencia, cercanía y visión estratégica", manifestó.

    • La entidad financiera señaló que estos resultados consolidan su fortaleza dentro del sistema financiero en un año marcado por presiones externas y moderación del crecimiento económico.

    Financiamiento a vehículos

    En los últimos cinco años, el banco ha financiado más de 40,000 vehículos, reflejando su contribución directa al acceso a la movilidad y al desarrollo comercial del país.

    Durante el encuentro, el economista Raúl Hernández presentó un análisis de la coyuntura local e internacional, abordando el desempeño de la economía dominicana, el comportamiento de las reservas internacionales y los factores externos que influyen en el entorno financiero.

    Además, destacó la gradual normalización de la inflación en Estados Unidos, el impacto de las tensiones geopolíticas en los mercados globales y los cambios estructurales que experimenta la industria automotriz a nivel internacional.

    Hernández señaló que el sector automotriz dominicano enfrentará un escenario mixto en 2026, con oportunidades asociadas a la mayor disponibilidad de vehículos híbridos y eléctricos, pero también con desafíos derivados del comportamiento de las tasas de interés, la reconfiguración de las cadenas de suministro y la desaceleración de algunos sectores productivos.

    Motor Crédito destacó que continuará fortaleciendo su portafolio de productos, avanzando en su proceso de digitalización y manteniendo un trabajo cercano con los dealers en todo el país, en un contexto que demandará ajustes oportunos y decisiones bien fundamentadas.

