Popular reconoce a emprendedores mayores de 60 años en la primera edición de Impúlsate Silver

La primera edición de Impúlsate Silver otorgó premios en metálico y asesoría para los emprendimientos ganadores. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano reconoció a diversos emprendimientos innovadores y con impacto social desarrollados por personas mayores de 60 años, durante la primera edición de Impúlsate Silver, un programa pionero que promueve el talento senior y el emprendimiento intergeneracional.

La iniciativa se ejecutó en colaboración con ENLACES – Red de Inversionistas Ángeles y marca un hito en el ecosistema emprendedor del país al ofrecer una plataforma exclusiva para visibilizar y apoyar proyectos liderados por adultos mayores.

Un comunicado de la institución indica que el programa incluye una fase de formación intensiva, asesorías personalizadas y una premiación orientada a impulsar ideas de negocio sostenibles, con valor social e impacto económico. Los organizadores destacaron que Impúlsate Silver busca demostrar que la edad no limita la capacidad de emprender y crear soluciones innovadoras.

Ganadores de la primera edición

La gran ganadora de esta primera edición fue la señora Yvette Viñas, fundadora de Love Pop Paletas Artesanales, un proyecto dedicado a la elaboración de paletas naturales, bajas en azúcar y libres de aditivos. Su enfoque en la salud y el respeto al medioambiente le otorgó el primer lugar, que incluye RD$1.5 millones y asesorías personalizadas para escalar su negocio.

En la categoría Impacto Social, el reconocimiento recayó en la señora Rosanna Gerónimo, creadora del Centro de Intervención Terapéutica CENIT, ubicado en Bávaro. Este espacio ofrece servicios de neuroeducación y terapia del habla para niños, siendo actualmente el único centro especializado en toda la zona este. Su valor humano y profesional lo ha convertido en un modelo de referencia, con planes de expansión para seguir impactando a la niñez.

En la categoría Innovación, la premiada fue la señora Carmen Soto, creadora de Huit, un taller artesanal de tocados personalizados para novias y quinceañeras. Su propuesta se destacó por el alto grado de innovación, la escalabilidad, el encaje producto-mercado y su posicionamiento en un nicho poco explorado en el país. Tanto Gerónimo como Soto recibieron RD$500,000 cada una, además de asesorías especializadas provistas por ENLACES.

El jurado también otorgó menciones especiales a Los Ponches de Yayi, de la señora Migdalia Taveras, por reinventar una bebida tradicional dominicana, y a DulcittoMH, de Martha Herrera, por transformar el dulce de leche cortado en un producto gourmet. Ambas iniciativas recibieron un reconocimiento económico de RD$250,000.

Emprendimiento sin edad

"La etapa Silver no es un cierre. Es el capítulo donde uno no hace las cosas por obligación, sino por pasión. Donde la experiencia se convierte en ventaja. Donde la madurez se vuelve motor", expresó Giselle Moreno, vicepresidenta del Área de Mercadeo del Banco Popular, durante la ceremonia de premiación.

El espíritu emprendedor no tiene fecha de caducidad

Impúlsate Silver busca derribar estereotipos y demostrar que el espíritu emprendedor no tiene fecha de caducidad, resalta la iniciativa del Grupo Popular.

A través de una convocatoria nacional, se seleccionaron 10 emprendimientos finalistas entre decenas de postulaciones. Estos participantes recibieron formación especializada a cargo de expertos del Popular y ENLACES, y presentaron sus propuestas ante un jurado multidisciplinario.

Los criterios de selección incluyeron innovación, escalabilidad, impacto social y viabilidad financiera. Para participar, al menos uno de los integrantes del equipo debía tener 60 años o más y estar activamente involucrado en la gestión del proyecto. Además, los emprendimientos debían tener menos de cinco años de operación y estar legalmente constituidos en República Dominicana.