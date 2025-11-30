Tres impuestos concentrarán la mayor carga del gasto tributario

El Itbis es el impuesto con mayor sacrificio fiscal para 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Estado dominicano operará en 2026 con un déficit superior a los 280 mil millones de pesos. Pero, a pesar de la necesidad de recursos, tres figuras de impuestos: el de las transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis), el de patrimonio y el de la renta (ISR) concentrarán la mayor carga del gasto tributario, con una participación de un 88.3 % del total.

El Gobierno estimó que dejará de percibir el año que viene 393,541.5 millones de pesos por concepto de exenciones, deducciones, créditos y otros tratamientos impositivos preferenciales, de cuyo monto, el Itbis, el ISR y el patrimonio representan 347,525.6 millones de pesos, según consta en el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026.

Entre siete figuras impositivas, el Itbis es la que mayor sacrificio fiscal representa, con 216,843.2 millones de pesos, equivalente al 55.1 % del total. Dentro de este tributo, las exenciones a personas físicas, salud y educación representan el mayor monto, sumando 196,288.8 millones de pesos.

Una serie de bienes están exentos del pago de Itbis, entre los que se encuentran la leche y otros productos lácteos, carnes frescas, refrigeradas y congeladas; combustibles, agua natural y mineral, libros, abonos, harina y embutidos y servicios como salud, funerarios, salones de belleza y peluquería, financieros, electricidad, agua y recogida de basura, entre otros.

En cuanto al gasto tributario por el impuesto al patrimonio, el Gobierno proyectó que por este tributo dejarán de ingresar a las arcas públicas 73,520 millones de pesos, representando el 18.6 % del total.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/screenshot-2025-11-30-232325-fb362782.png

Del citado gravamen, las personas físicas (exención para propietarios de casas mayores de 65 años de edad y la exención de propiedades en zonas rurales) serán los más beneficiados, con una proyección de 14,472.1 millones de pesos, seguido del turismo (7,136.9 millones) y zonas francas (7,135.2 millones).

Además, los fideicomisos representarán un sacrificio en el impuesto al patrimonio por 4,977 millones de pesos, sumando entre los cuatro el 45.9 % del total del gasto tributario para ese impuesto.

En tanto, por el impuesto sobre la renta, las autoridades fiscales estiman que dejarán de percibir 57,162.3 millones de pesos, un monto equivalente al 14.5 % del total.

Las exenciones por ISR beneficiarían en mayor medida a las zonas francas, proyectando 16,510 millones de pesos por ese concepto, y a las personas físicas (deducción de gastos educativos, exención sobre el salario de Navidad y sobre intereses percibidos en el mercado de valores), por 13,401.9 millones de pesos, totalizando entre ambos 29,911.9 millones.

Otros impuestos y déficit

Los restantes cuatro gravámenes: arancel, el impuesto selectivo al consumo (ISC) sobre los hidrocarburos, otros ISC y el uso de bienes y licencias, representarán un sacrificio fiscal para el Gobierno de 46,015.7 millones de pesos.

En términos generales, el Estado dejará de percibir en 2026 un monto equivalente al 4.5 % del producto interno bruto (PIB).

El Gobierno proyectó un déficit fiscal de 280,575.3 millones de pesos para el 2026, lo cual representa un 3.2 % del PIB, producto de ingresos estimados en 1 billón 342,258.2 millones de pesos y gastos por 1 billón 622,833.4 millones de pesos, según el proyecto presupuestario.