Huracán Melissa
Huracán Melissa

Jamaica obtiene paquete de ayuda de 6,700 millones de dólares tras huracán Melissa

La isla caribeña fue gravemente afectada por el paso del huracán a finales de octubre y noviembre

    Expandar imagen
    Jamaica obtiene paquete de ayuda de 6,700 millones de dólares tras huracán Melissa
    El huracán Melissa provocó devastadores daños en Jamaica, considerado el peor desastre climático en la historia del país caribeño. (AFP)

    Jamaica obtuvo un paquete de ayuda internacional por 6,700 millones de dólares en tres años después de que el huracán Melissa causara daños estimados en 8,800 millones, anunciaron el lunes varios bancos de desarrollo.

    La isla caribeña fue gravemente afectada por el paso del huracán a finales de octubre y noviembre. Melissa fue considerado el peor desastre climático en la historia del país, con daños equivalentes al 30 % del PIB, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

    • El apoyo coordinado de grupos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo se produjo a solicitud del primer ministro Andrew Holness.
