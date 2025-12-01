Abinader dice que no existe un plan para someter una reforma fiscal en enero de 2026

Luis Abinader, presidente de la República, en LA Semanal con la Prensa de este uno de diciembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente de la República, Luis Abinader, negó este martes que su gobierno tenga previsto someter una reforma fiscal en enero de 2026, luego de que surgieran rumores públicos sobre un posible calendario para introducir cambios en la estructura tributaria del país.

El mandatario aclaró que el tema surgió a raíz de una recomendación realizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago y la Zona Norte (ACIS), organización que recientemente planteó la necesidad de que el país avance hacia una reestructuración fiscal. El gobernante subrayó que dicha propuesta provino del sector empresarial y no del Gobierno central.

"No, yo creo que lo que hubo anteayer fue una recomendación de la ACIS, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago y la Zona Norte, y eso fue lo que pasó, que hicieron una recomendación", expresó el jefe de Estado al ser consultado sobre el tema durante LA Semanal con la Prensa de este lunes uno de diciembre.

El presidente también recordó que el ministro de Hacienda ha abordado este asunto "en varias ocasiones", indicando que la conversación sobre una eventual reforma no es nueva y forma parte de los debates técnicos habituales sobre las finanzas públicas. Sin embargo, insistió en que no existe una fecha definida ni un proyecto preparado para presentarse al Congreso en los primeros meses del 2026.

"El Ministro de Hacienda ya habló sobre esos temas en varias ocasiones", dijo el mandatario al insistirle sobre la postura del gobierno en torno al tema.

Magín Díaz, ministro de Hacienda, ha abordado el tema al ser consultado sobre el reclamo de que el Gobierno aplique la indexación salarial, tal como establece la ley tributaria, lo cual no se hace desde 2018. Sobre este punto ha dicho que habría que identificar de dónde saldría el dinero que se dejaría de percibir. En torno a una reforma fiscal dijo que la República Dominicana la necesita, pero que sea "progresiva y sensata", aunque subrayó que no hay una fecha especifica para proponerla, ya que es un tema que aún no ha tratado con el presidente Luis Abinader.

La reforma fiscal

La eventual reforma fiscal ha sido tema recurrente en sectores económicos, académicos y políticos, especialmente después de que organismos internacionales y analistas locales han advertido sobre la necesidad de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. No obstante, Abinader reiteró que, por el momento, cualquier discusión sobre cambios tributarios responde a opiniones y propuestas de distintos actores, no a una decisión gubernamental.

El gobierno mantiene su postura de que cualquier reforma de ese tipo deberá ser fruto de un amplio consenso nacional, aunque todavía no se ha iniciado un proceso formal de consulta.

La pregunta de la periodista

Señor Presidente, a propósito de las exigencias y los reclamos de exención salarial, a mí me gustaría saber, o no me gustaría saber, sino quiero saber, porque se está rumorando que ya para enero usted tiene planificado proceder con lo que es la reforma fiscal integral. O sea, que tiene un grupo ya de economistas y de expertos trabajando en eso para proceder, de manera que no se aumenten impuestos a las áreas que ya lo tienen, sino buscar en otras áreas de manera que se puedan recaudar los recursos, creo que son 25 mil millones, y también buscar un poco más para cubrir los gastos que se requieren para seguir avanzando en el país.

La respuesta de Abinader

No, yo creo que lo que hubo ayer, antes de ayer, perdón, una recomendación de la ACIS, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago y la Zona Norte, y eso fue lo que pasó ayer, que hicieron una recomendación. Y el Ministro de Hacienda ha hablado sobre ese tema ya en varias ocasiones. El ministro de Hacienda ya habló sobre esos temas en varias ocasiones.