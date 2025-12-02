Autoferia Popular abre su trigésima edición con tasas desde 7.25% y facilidades de financiamiento

La Autoferia Popular arranca con tasas muy atractivas y opciones de compra para todos las necesidades. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano inició la trigésima edición de la Autoferia Popular, en la que los clientes podrán adquirir vehículos con tasas fijas que comienzan en 7.75 % a seis meses, 9.75 % a un año, 11.75 % a dos años, 12.75 % a tres años y 13.75 % a cinco años. Para vehículos híbridos y eléctricos, se dispone de una tasa especial desde 7.25 % a seis meses.

El financiamiento puede alcanzar hasta el 90 % del valor del vehículo, con plazos de hasta siete años.

La edición 2025 cuenta con un inventario ampliado que incluye 76 modelos híbridos y 65 eléctricos, para un total de 141 unidades clasificadas como sostenibles. Además, incorpora descuentos en el seguro vehicular y opciones de adquisición a través del producto Leasing Popular, que ofrece beneficios fiscales a profesionales, pymes y empresas.

Otras opciones del amplio portafolio

En el caso de vehículos eléctricos e híbridos, el Leasing Verde Popular integra condiciones diferenciadas dentro del portafolio Hazte Eco.

Los clientes pueden gestionar sus solicitudes en el sitio web Autoferiapopular.com, donde disponen de simuladores de préstamos y un catálogo completo de vehículos disponibles. También pueden acudir presencialmente a los 32 concesionarios y más de 250 distribuidores autorizados en todo el país, así como a cualquier sucursal del Banco Popular.

Esta modalidad híbrida permite completar el proceso de manera presencial, digital o combinada.

En la feria, que se realizará hasta el domingo 7 de diciembre, participan las principales casas importadoras del país integradas en ACOFAVE y el Grupo Unido de la Industria Automotriz (GUIA), que realizaron 18 lanzamientos de nuevas unidades.

También se incluyen vehículos usados certificados por concesionarios aliados, con tasas preferenciales y opciones de financiamiento desde tasas fijas a un año.

Como parte de las promociones del evento, los clientes que adquieran un vehículo participan de manera automática en sorteos que incluyen la entrega de un inicial de hasta RD$500,000 para tres ganadores y combustible por un año para otros cinco beneficiarios, cortesía de Shell.

Los detalles de la feria fueron presentados durante un encuentro con medios de comunicación encabezado por Francisco Ramírez, vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Popular, quien destacó que esta edición incorpora más opciones de movilidad sostenible, mayor flexibilidad en el financiamiento y una experiencia híbrida acorde con las nuevas demandas del mercado.