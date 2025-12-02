Los ingresos por divisas superarán los US$46,000 millones al cierre del año

La economía dominicana cerraría 2025 con ingresos de divisas superiores a 46,000 millones de dólares, impulsados por remesas cercanas a 11,700 millones de dólares, exportaciones por unos 14,900 millones de dólares, ingresos turísticos alrededor de 11,200 millones de dólares y una inversión extranjera directa (IED) que superaría los 4,800 millones de dólares, conforme las proyecciones del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), reiteradas ayer.

La entidad monetaria explicó los principales aspectos metodológicos relacionados con la compilación de las estadísticas del sector externo, en particular la medición de la IED y el rol de los generadores de divisas.

En un artículo publicado en su Página Abierta, precisó que la inversión extranjera se compone de aportes de capital, reinversión de utilidades y préstamos con la casa matriz en el exterior.

En ese sentido, la reinversión de utilidades forma parte de la IED porque representa ganancias generadas en el país que no son repatriadas, sino mantenidas por los inversionistas como compromiso de largo plazo.

Indicó que estos datos se remiten y validan con organismos internacionales, y se captan a través de formularios trimestrales enviados por las empresas de inversión extranjera.

Aseguró que su trabajo se apega a los estándares internacionales del:

El Fondo Monetario Internacional (FMI) —especialmente el Manual de Balanza de Pagos MBP6—

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad)

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

El Banco Mundial.

Estimación del turismo y las remesas

También explicó que otros componentes de las divisas —como el turismo y las remesas— se estiman mediante encuestas y plataformas regulatorias.

El gasto turístico proviene de la encuesta permanente realizada en aeropuertos, mientras que las remesas se registran a través de los reportes de entidades financieras en el Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF), complementadas con las remesas de bolsillo captadas en encuestas.

El BCRD destacó que, entre enero y septiembre de 2025, los generadores de divisas mostraron un desempeño favorable, lo que ha contribuido a la estabilidad del tipo de cambio —la moneda se ha depreciado 3.5 por ciento al cierre de noviembre— y al fortalecimiento de las reservas internacionales, que se mantienen por encima de 14,400 millones de dólares.

Esto representa más de cinco meses de importaciones y sobre el 11 % del PIB.

Finalmente, la institución subrayó que la estabilidad política y macroeconómica del país ha convertido a la República Dominicana en líder regional en captación de divisas, especialmente en inversión extranjera directa, y reiteró su compromiso con la transparencia y la calidad de sus estadísticas.