En cinco años, la República Dominicana registró una brecha del ITBIS en torno al 9.4 % del PIB

En el transcurso de los años han habido diferencias entre los ingresos potenciales derivados del ITBIS y lo que efectivamente se recaudó.

El impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) es uno de los gravámenes de mayor peso en los ingresos del fisco: hasta octubre de este año, 179,075.1 millones de pesos se recaudaron solo de este concepto, representando casi la mitad de los 361,494 millones de pesos colectados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Aún así, en el transcurso de los años han habido diferencias entre los ingresos potenciales derivados del ITBIS y lo que efectivamente se recaudó, a lo que se suman brechas de política tributaria que han limitado lo que realmente se podría recabar de este impuesto.

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizado a solicitud de la DGII estimó que, entre el 2018 y el 2023, la brecha global del ITBIS rondó el equivalente a un 9.4 % del producto interno bruto (PIB).

En el 2020 –año de crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19– esta brecha alcanzó un máximo de 10.2 % del PIB, mientras que en el 2023 exhibió el valor mínimo durante todo el período, de un 9.1 % del PIB.

Brechas de cumplimiento

En esto incide una brecha de cumplimiento que osciló entre el 36.5 % y el 41.6 % del ITBIS potencial durante ese quinquenio. Esto rondó entre el 2.8 % y el 3.4 % respecto al PIB.

Según el análisis, las mayores brechas se identificaron en los sectores construcción-comercio, hotelería y restaurantes y servicios profesionales. Por el contrario, las menores brechas se encontraron en los sectores educación; minería y actividades extractivas; salud y administración pública, defensa y seguridad social.

El informe precisa que el desglose de la brecha de cumplimiento por sector "debe ser interpretado sólo como una aproximación general de los riesgos de cumplimiento atribuibles a cada sector".

Esto debido a que el ITBIS potencial se deriva de todas las actividades económicas reportadas para un sector del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Sin embargo, un contribuyente operando en más de un sector reportará todas sus operaciones bajo la actividad principal en la cual se desempeña.

Brechas de política tributaria

De igual manera, se registró una brecha de la política tributaria, entendida como la diferencia entre el ITBIS potencial tras todo el consumo final gravado a la tasa estándar vigente y el ITBIS potencial en el marco de la política tributaria vigente.

Esta brecha fluctuó entre el 6 % y el 7 % del PIB entre el 2018 y el 2023, conforme el análisis, que subraya que esta es "relativamente alta" en comparación con estimaciones previas para países de ingresos similares al de República Dominicana.

Más recaudaciones

En el informe de asistencia técnica "Programa de análisis de las brechas tributarias en la administración de ingresos públicos (Ragap) –Brecha del ITBIS", realizada por el organismo, se reconoce que hubo un incremento en la recaudación oficial del ITBIS como porcentaje del PIB, que pasó del 4.6 % al 5.0 % durante el quinquenio, tras una caída de hasta 4.4 % del PIB en el 2020 que comenzó a recuperarse a partir del 2021.

Recomendaciones La misión del FMI a cargo del informe realizó recomendaciones a las autoridades tributarias a tomar en cuenta a partir de este análisis, entre ellas: Sostener la buena práctica de estimar cada año el incumplimiento del ITBIS, así como la estimación de la brecha del ITBIS para el año 2024, utilizando el modelo Ragap



Enlazar individualmente cada dato de pago y devolución del ITBIS con su reflejo en una declaración de ITBIS para el universo de contribuyentes



Profundizar la comparación de los resultados sectoriales de brecha del ITBIS con la experiencia de control y la auditoría de la DGII en los sectores que podrían presentar mayores niveles de incumplimiento



Formar un grupo de trabajo entre Impuestos Internos y el Viceministerio de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda para perfeccionar las estimaciones sobre las acciones tomadas por la administración tributaria para la recaudación de este impuesto.