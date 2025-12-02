Pagos digitales en América Latina y el Caribe alcanzarían los US$500 mil millones en 2029

Se proyecta que los pagos digitales alcancen los 500 mil millones de dólares en el año 2029. ( FUENTE EXTERNA )

En América Latina y el Caribe se proyecta que los pagos digitales alcancen los 500 mil millones de dólares en el año 2029, una expansión que llevó a la empresa de servicios financieros Mastercard a ampliar sus capacidades de atención en tiempo real para sus usuarios de la región.

La firma comunicó que, con este impulso por la adopción de pagos digitales y transfronterizos, Latinoamérica y el Caribe está preparada para convertirse en líder global en este tema.

Para hacer frente al crecimiento de pagos digitales y dar soporte a sus clientes, la compañía anunció este martes la inauguración del Centro de Operaciones y Control (MC&O, por sus siglas en inglés), con sede en Ciudad de México, el cual operará las 24 horas al día, los siete días de la semana, en español y portugués.

"Es un gran mercado (América Latina) para nosotros. Tenemos grandes socios en la región y el MC&O va a permitir seguir desarrollando esa relación y aprendiendo de los socios y clientes", declaró George Maddaloni, director tecnológico de Operaciones en Mastercard.

El nuevo centro se une a otros cinco que opera globalmente Mastercard, desde los cuales supervisa colectivamente casi 160 mil millones de transacciones anuales, en más de 200 países y territorios, asegurando la confiabilidad y rapidez de cada operación, según informó la empresa.

"Al combinar procesos globales probados con un profundo conocimiento del mercado local, estamos construyendo la infraestructura de pagos moderna que impulsará un crecimiento económico inclusivo en América Latina y el Caribe durante los próximos años", afirmó Maddaloni.

Al hablar en el marco del Mastercard Innovation Forum 2025, que se celebra en la ciudad de Miami, Estados Unidos, el ejecutivo adelantó que el futuro de los pagos es avanzar hacia lo digital.

Seguridad con IA

Mediante un estudio realizado este año por la empresa financiera, titulado "Pymes: el panorama de la adopción de pagos digitales en América Latina y el Caribe", se encontró que el 86 % de las pequeñas empresas han realizado evaluaciones de riesgos, pero pocas se sienten plenamente preparadas para responder a las amenazas en evolución.

Mastercard dijo que esta visión guió la creación de su ecosistema holístico de seguridad, impulsado por modelos de inteligencia artificial, que evalúan 159,000 millones de transacciones anuales, asignando puntuaciones de riesgo en tiempo real en milisegundos para detectar anomalías y reducir falsas pérdidas.

Nueva tarjeta Durante el evento, y como parte de su despliegue regional, la compañía de pagos informó que mejoró su tarjeta para pymes (pequeñas y medianas empresas), integrando herramientas de protección directamente en la experiencia de pago. "Las nuevas protecciones cibernéticas se complementarán con un conjunto de beneficios basados en pilares estratégicos, identificados por la opinión de los clientes: ciberseguridad, soporte para nuevas protecciones y digitalización", precisó Mastercard mediante un comunicado de prensa.