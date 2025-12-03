BHD fortalece su volumen de negocios con alza de 12.5% en depósitos y 11.9% en cartera de crédito

Fidelio Arturo Despradel, Steven Puig, Luis Molina Achécar, Josefina Navarro y Andrés Maldonado, durante el encuentro anual del BHD con medios de comunicación. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco BHD presentó a representantes de los medios de comunicación sus resultados financieros acumulados hasta octubre de 2025, en el marco de su tradicional almuerzo navideño celebrado en Santo Domingo.

Las cifras reflejan un año de expansión sostenida para la entidad, con un desempeño que reafirma su posición dentro del mercado bancario dominicano.

Steven Puig, presidente del Banco BHD, informó que los depósitos registraron un crecimiento interanual de 12.5%, mientras que la cartera de crédito aumentó 11.9% durante los últimos doce meses. Ambos indicadores evidencian un fortalecimiento del volumen de negocios y una mayor confianza de los clientes en la institución.

Te puede interesar El CMD y el Banco BHD firman un acuerdo para ofrecer acompañamiento financiero a los médicos

Una estrategia basada en la eficiencia

El ejecutivo también destacó que el banco mantiene una estrategia centrada en eficiencia operativa, innovación tecnológica y cercanía con los usuarios. La entidad cerró el período con una eficiencia operativa de 52.1%, impulsada por la modernización de procesos internos y la expansión de sus canales digitales.

Puig señaló que las proyecciones macroeconómicas para 2026 -particularmente en inflación y crecimiento del PIB- plantean un entorno favorable para el sistema financiero dominicano, lo que permite anticipar un ritmo de crecimiento sostenido.

"Estos resultados reafirman nuestra estrategia y nos motivan a continuar consolidando la posición del banco en un entorno cada vez más competitivo", indicó el presidente del Banco BHD.

Por su parte, Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, reiteró el compromiso del grupo con los medios de comunicación y resaltó su rol en el posicionamiento institucional.

Y subrayó que la labor periodística ha permitido amplificar la solidez del banco, respaldada por indicadores como el crecimiento en depósitos y cartera, las mejoras en eficiencia y el cumplimiento de metas estratégicas.

El encuentro concluyó con un reconocimiento al sector de la prensa por su contribución a la difusión de información confiable y al fortalecimiento de la relación entre el banco y la sociedad dominicana.