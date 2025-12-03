Exportaciones crecen 10 % en el periodo enero – octubre

De acuerdo con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), en el período enero – octubre de 2025, las exportaciones totales de la República Dominicana fueron de 11,954.68 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 10.0 % respecto al mismo período de 2024.

Las exportaciones nacionales representaron el 37.1 % de las exportaciones totales, mientras que las de zonas francas fueron responsables del 60.7 %. El restante 2.2 % provino de reexportaciones y admisión temporal.

El régimen de mayor crecimiento fue el de las exportaciones nacionales con un total de 4,431.96 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 33.4 %, continuando la trayectoria de alto crecimiento que ha sostenido a lo largo del año. Este crecimiento viene impulsado principalmente por un aumento en las exportaciones de oro, las cuales totalizan 1,883.73 millones de dólares, es decir, el 42.5 % de las exportaciones nacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/evolucion-participacion-exportaciones-rd-5c74c5ac.jpg

En contraste, el régimen de zonas francas decreció en 11.48 millones de dólares, es decir, un decrecimiento interanual de 0.2 %. A lo largo del año el régimen de zonas francas ha sostenido una tendencia de bajo crecimiento interanual, explicada en importante medida por el cambio de la política comercial de los Estados Unidos.

Los datos muestran que el país todavía tiene espacio para aumentar sus exportaciones, lo que evidencia la necesidad de hacer cambios profundos que faciliten un ambiente más favorable para proyectos más productivos y, por lo tanto, más competitivos al vender fuera. Si eso no ocurre, la República Dominicana seguirá atrapada en un modelo de baja productividad, incapaz de alcanzar ingresos más altos ni de mejorar la calidad de vida de la población.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).