Popular impulsa la movilidad sostenible con más de RD$400 millones en leasing verde durante 2025

El Banco Popular Dominicano reiteró este viernes su compromiso con la sostenibilidad y la innovación financiera al anunciar que, en el marco de la trigésima edición de la Autoferia Popular, ha canalizado más de RD$400 millones en financiamientos mediante su producto de leasing verde durante 2025.

En una nota de prensa la entidad destacó que esta herramienta, orientada a la movilidad eléctrica e híbrida, se consolida como un pilar de su estrategia ambiental al facilitar la adquisición de vehículos de bajas emisiones sin requerir grandes desembolsos iniciales.

El leasing verde permite a los clientes acceder a vehículos bajo condiciones competitivas, flexibles y con beneficios fiscales, pudiendo financiar hasta el 100% del valor de la unidad.

Gracias a este esquema, el banco ha respaldado la compra de cerca de un centenar de vehículos ecológicos, contribuyendo de manera directa a la reducción de la huella de carbono y al fortalecimiento de una cultura de movilidad sostenible en el país.

De acuerdo con el Popular, la alta demanda de este producto evidencia un creciente interés de los consumidores por alternativas financieras responsables con el medioambiente.

Este dinamismo también refleja la capacidad de la entidad para acompañar a sus clientes —tanto particulares como corporativos— en la transición hacia tecnologías más limpias, apoyándose en una propuesta integral que incluye asesoría técnica, trámites simplificados y condiciones ajustadas a cada necesidad.

El banco recordó que el leasing verde forma parte del portafolio de productos sostenibles Hazte Eco, una línea alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los compromisos internacionales de la República Dominicana en materia de acción climática.

Con esta oferta, el Popular busca acelerar el acceso a soluciones que promuevan la descarbonización del transporte y el fortalecimiento de prácticas empresariales sostenibles.

Expansión del leasing en sectores estratégicos

Además de su aporte a la movilidad sostenible, el Banco Popular mantiene una participación significativa en otros segmentos clave del leasing vehicular, impulsando la productividad de distintos sectores económicos. En el segmento de flotillas corporativas, dirigido a empresas y pymes con operaciones logísticas y comerciales, la institución informó que cuenta con 195 contratos activos, que agrupan 1,814 unidades vehiculares.

Estas operaciones representan un financiamiento superior a RD$4,338 millones, monto que ha facilitado a las compañías la renovación y expansión de sus flotas sin comprometer su liquidez.

El Popular también ha fortalecido su apoyo al sector construcción a través del leasing de línea amarilla, destinado a maquinaria pesada como excavadoras, retroexcavadoras y equipos de construcción.

En este renglón, el banco ha financiado 264 unidades por un monto que supera los RD$2,252 millones, convirtiéndose en un aliado clave para empresas constructoras que buscan adquirir activos modernos, mejorar su competitividad y beneficiarse de ahorros impositivos.

Un instrumento financiero accesible y versátil

El banco precisó que tanto el leasing verde como el leasing tradicional están disponibles para empresas, pymes y profesionales independientes registrados en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Se trata de un contrato mediante el cual el cliente puede adquirir los bienes que necesite con un valor residual previamente pactado, pagadero en cuotas mensuales que son deducibles como gastos para fines fiscales.

A través de esta modalidad pueden financiarse bienes muebles e inmuebles, como todo tipo de vehículos de motor, maquinaria para construcción, equipos médicos, generadores y plantas eléctricas, paneles solares, montacargas eléctricos o de motor y otros bienes que cuenten con serial, chasis o título de propiedad, ya sean nacionales o importados.

Esta, indicó la institución, flexibilidad convierte al leasing en una solución de amplio alcance para impulsar el crecimiento empresarial y facilitar inversiones estratégicas.

Compromiso con el desarrollo sostenible

Con esta oferta diversificada, el Banco Popular reafirma su apuesta por soluciones financieras que integran sostenibilidad, productividad y modernización tecnológica.

La entidad destacó que su visión es acompañar a los distintos sectores económicos en su transición hacia modelos operativos más eficientes y responsables, contribuyendo tanto a la competitividad nacional como a los objetivos globales de mitigación del cambio climático.

El crecimiento del leasing verde y del leasing tradicional demuestra, según la institución, la confianza de los clientes en este tipo de financiamiento y el rol del banco como catalizador de inversiones que impulsan la movilidad sostenible, el desarrollo productivo y la construcción de un futuro más resiliente para la República Dominicana.