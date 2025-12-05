El Banco BHD se consolida entre las empresas con mejor reputación del país, según Merco 2025

Edificio principal del banco BHD en el Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco BHD volvió a posicionarse entre las empresas con mejor reputación del país en la tercera edición del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 2025. El estudio ubicó a la entidad dentro de las cinco compañías mejor valoradas entre más de 100 organizaciones evaluadas.

En el análisis sectorial, el BHD quedó como la segunda entidad bancaria con mejor reputación. Además, ocupó el segundo lugar entre las empresas con mejor reputación digital y obtuvo la quinta posición en el ranking de equipos de comunicación.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del BHD, afirmó que estos resultados refuerzan el compromiso del banco con una gestión responsable, indica una nota de prensa.

"En el BHD tenemos muy clara la responsabilidad que implica ser una entidad financiera. Por eso trabajamos cada día con un propósito firme: impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable, innovadora y cercana", dijo.

Agregó que la coherencia entre "el ser y el hacer" sostiene la percepción positiva que ha logrado la organización.

Navarro indicó que esta evaluación favorable, por tercera vez consecutiva, responde a factores como altos estándares de servicio, enfoque en la satisfacción del cliente, comportamiento financiero prudente, gestión del riesgo y respeto por las leyes y las personas.

También destacó el énfasis del banco en el desarrollo humano de sus colaboradores y comunidades, así como la implementación de prácticas de sostenibilidad y responsabilidad social.

Una reputación construida a lo largo de los años

El BHD acumula reconocimientos en materia reputacional. En las ediciones 2023 y 2024 del Merco fue calificado como la empresa más responsable en los ámbitos interno, clientes y sociedad.

En 2024, la revista Summa lo destacó como Empresa Líder de América Central y República Dominicana, tanto por su reputación digital como por su desempeño en ética, medioambiente, temas sociales y gobernanza.

En 2022 obtuvo nivel Oro en el ranking de digitalización de la Superintendencia de Bancos. Y en 2019 se situó en el primer lugar entre las entidades financieras y en la segunda posición general en el RepTrak del Reputation Institute sobre las treinta empresas con mejor reputación del país.

El resultado de Merco 2025 reafirma la trayectoria del BHD dentro del mercado financiero y su posicionamiento como una de las organizaciones mejor valoradas por su gestión y su vínculo con la sociedad dominicana.

