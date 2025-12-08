Desde agosto del 2020 hasta noviembre de este año, las recaudaciones aduaneras han alcanzado la suma de 1 billón 201,354 millones de pesos, en un contexto en el que la Dirección General de Aduanas (DGA) ha avanzado en la digitalización de muchas de sus transacciones financieras, además de implementar mayores controles administrativos que han eficientizado las operaciones de la institución.

En el último cuatrienio (2020-2024) las recaudaciones totalizaron 856,236.5 millones, 345,665.7 millones más que los 510,570.8 millones de pesos en el cuatrienio 2016-2020.

A esto se suma el incremento de más de 27,000 millones de dólares exportados desde el 2021 tras el fomento del programa "Exporta más", en el que han despachado más de 260,000 contenedores a los mercados internacionales a través de más de 500 exportadores registrados.

"En el 2019, Aduanas representaba el 18 % de los ingresos del Estado. Hoy, representa el 25 % en un ambiente mundial donde los aranceles, lejos de incrementarse, se están reduciendo", afirmó este lunes el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, tras resumir los avances administrativos y financieros alcanzados bajo la actual gestión.

Incrementan las reservas financieras

Resaltó que la institución que lidera ha dado avances significativos tras la automatización de 3,000 transacciones financieras que antes se hacían manualmente.

Esto ha permitido optimizar la gestión de cobranza de impuestos que realiza Aduanas a los contribuyentes por concepto de entrega provisional, multas, fiscalizaciones a posterior y subastas. Esto incrementó las reservas financieras de la institución en 6,245 millones de pesos en el primer semestre de este año, para un incremento superior al 792 % en comparación con las reservas acumuladas en el cuatrienio 2016-2020, de 700 millones de pesos.

"Sin subir un peso de impuestos, sin un solo conflicto, sin un solo problema con sindicatos, concesionarios de puertos o agentes de Aduanas, estas reservas son casi de 6,500 millones de pesos", subrayó Sanz Lovatón.

Ahorros en la institución

En el encuentro "Eficiencia en Aduanas: transformando los estándares de la gestión pública", el funcionario destacó que la entidad recaudadora ha implementado cambios que han logrado ahorros significativos, a la vez que eleva la productividad.

Explicó que el programa "Despacho en 24 horas" ha generado, desde su implementación hasta la fecha, más de 2,000 millones de pesos en ahorros a los contribuyentes.

A nivel interno, indicó que solo la agilización de los trámites de las pensiones ha generado un ahorro de 287 millones de pesos al Estado dominicano.

Asimismo, declaró que la institución es mucho más eficiente en el recaudo con muchos menos empleados en nómina: para el 2025, Aduanas contaba con 4,875 empleados, 1,739 trabajadores menos que los 6,614 registrados en el año 2019.

Aún así, Aduanas logró recaudar 54.93 millones de pesos en promedio por empleado, el doble que los 24.45 millones que recaudó en promedio durante el 2019.

