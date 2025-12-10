La deuda pública supera los US$76 mil millones a octubre

A octubre de 2025, la deuda pública consolidada ascendió a 76,879.0 millones de dólares. Este monto está compuesto por la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), que ascendió a 61,360.2 millones de dólares, y la deuda del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), que representó 15,518.8 millones de dólares.

En el mes de octubre de 2025, la deuda pública consolidada se ubicó en 59.9 % del Producto Interno Bruto (PIB), de los cuales 47.8 % correspondía a la deuda del SPNF y el restante 12.1 % a la deuda del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Para poner esta evolución en perspectiva, en el año 2000, la deuda pública consolidada equivalía a solo el 18.5 % de PIB, con un monto de apenas 4,447.9 millones de dólares, lo que implica que, desde el 2000, la deuda se ha multiplicado 16.3 veces.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/evolucion-deuda-publica-consolidada-b686e455.jpg

Si bien la deuda en proporción al PIB suele emplearse como indicador de la sostenibilidad de las finanzas públicas, este no es completamente adecuado, ya que esta relación no muestra el costo real del endeudamiento, ni su repercusión en las finanzas públicas. La proporción de los gastos en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios es una medida que ilustra mejor el impacto del endeudamiento. A octubre de este año, los intereses de la deuda representaban el 27.8 % de los ingresos tributarios.

Este comportamiento subraya la necesidad de fortalecer la disciplina presupuestaria. Más que depender de mayores ingresos, la sostenibilidad de la deuda requiere de un marco que limite el crecimiento del gasto y promueva un uso más eficiente de los recursos disponibles, de modo que se reduzca la presión de la deuda sobre la economía.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).