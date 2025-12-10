Cómo se posiciona el país en el Imperio de la Ley 2025

República Dominicana obtuvo una puntuación de 0.50 en el Índice de Imperio de la Ley 2025, situándose en la posición 76 de 143 países y apenas 0.02 puntos por encima del promedio latinoamericano. ( FREEPIK )

De acuerdo con el Índice Imperio de la Ley publicado por el World Justice Project, República Dominicana tuvo una puntuación de 0.50 (similar a años anteriores cuando obtuvo 0.49) y la posición 76 de 143 a nivel global en 2025. El promedio de Latinoamérica permaneció con un índice de 0.48, situando a República Dominicana 0.02 puntos encima de la media, aunque todavía lejos de países como Uruguay o Costa Rica, que ostentan puntuaciones mucho más elevadas.

Como las posiciones son relativas, no necesariamente los avances se deben a incrementos en la puntuación, es necesario ver la posición de los demás países. Por octavo año consecutivo, la puntuación empeoró en la mayoría de países.

El Índice de Imperio de la Ley tiene como objetivo medir la solidez del Estado de derecho a través de ocho factores. Entre ellos, varios muestran ligeras mejoras: ausencia de corrupción aumentó de 0.41 a 0.42; transparencia gubernamental pasó de 0.57 a 0.58; limitaciones al poder del gobierno subió de 0.51 a 0.53; y aplicación regulatoria avanzó de 0.43 a 0.44.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/puntuacion-posiciones-al-en-indice-de-imperio-de-la-ley-2dda9e6d.jpg

Por otro lado, derechos fundamentales (0.58) y orden y seguridad (0.64) se mantuvieron estables. En cuanto a justicia civil y justicia criminal, el índice registró mejoras marginales de 0.01 y 0.02 puntos, respectivamente.

En conjunto los resultados muestran que ha existido mejora, sin embargo, es necesario continuar los avances. Un Estado de derecho responsable y transparente es esencial para garantizar un desarrollo sostenible. El fortalecimiento institucional no solo es clave para asegurar justicia y seguridad, sino también para fomentar un entorno confiable y propicio para la inversión y el emprendimiento.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).