Gobierno dice más de 242 mil personas salieron de la pobreza en el último año

La pobreza monetaria mide los hogares cuyos ingresos no les permite comprar la canasta básica de bienes y servicios. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Alrededor de 242,430 personas salieron de la pobreza en la República Dominicana entre julio y septiembre de este año, en comparación con igual período de 2024, deduciéndose que cada mes, en términos promedio, poco más de 20,200 ciudadanos abandonaron esa condición socioeconómica.

La información la recoge el más reciente boletín trimestral de Pobreza Monetaria en República Dominicana, correspondiente al período julio-septiembre de 2025, en el cual se destaca que 413,686 personas lograron dejar la pobreza durante todo el año pasado.

Sin embargo, a pesar de los avances resaltados por el Gobierno en la reducción de la tasa de pobreza monetaria general, el 18.45 % de la población continuaba afectada por esa condición durante el tercer trimestre de 2025.

El informe establece que la tasa de pobreza monetaria general se redujo en 2.38 puntos porcentuales entre julio y septiembre de este año e igual fecha de 2024, cuando en este último período se ubicó en un 20.83 %.

La pobreza monetaria general mide el número de hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios, según la definición del desaparecido Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

La reducción experimentada durante el tercer trimestre de 2025 fue producto, principalmente, del alza en el ingreso nominal promedio de los hogares dominicanos, con una contribución de 3.56 puntos porcentuales y una mejora distributiva que bajó la pobreza en 0.14 puntos porcentuales.

No obstante, este efecto positivo resultó parcialmente atenuado por el incremento de la inflación, que redujo la capacidad de compra de los hogares más vulnerables, aumentando la pobreza en 1.32 puntos porcentuales, cifra que al restarse del aumento del ingreso y la mejora distributiva da como cambio total de 2.38 puntos porcentuales.

Rostro rural

El documento, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía y publicado el pasado martes, compara la brecha de pobreza monetaria entre las zonas urbanas y la rural, siendo esta última la que presenta un mayor nivel de personas en esa situación.

Mientras las zonas urbanas mostraron en el período julio-septiembre de 2025 una tasa de pobreza monetaria de un 17.51 %, en la rural el número se elevó hasta el 23.69 %, para una diferencia de 6.18 puntos porcentuales.

De igual forma, las áreas urbanas tuvieron una mayor reducción en la tasa de pobreza monetaria que las rurales, pasando de un 20.12 % que registraron en el período julio-septiembre del año anterior al 17.51 % de 2025, para una caída de 2.61 puntos porcentuales.

En tanto, el recorte de pobreza monetaria en las zonas rurales solo fue de 0.98 puntos porcentuales entre julio y septiembre de este año e igual lapso de 2024, al pasar de un 24.67 % a solo un 23.69 %.

Estos resultados evidencian que la pobreza monetaria continúa afectando de manera desigual a la población, mostrando niveles de vulnerabilidad sistemáticamente más altos en las áreas rurales que en las zonas urbanas, precisa el informe.

Brecha de género

Analizado desde la perspectiva de género, la tasa de pobreza monetaria mostró reducciones para ambos sexos durante el tercer trimestre de 2025.

Los hombres registraron una tasa de pobreza monetaria general de 16.92 %, para una reducción de 1.98 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024, mientras las mujeres evidenciaron una mayor disminución, con una variación interanual de 2.75 puntos porcentuales para ubicarse en 19.90 %.