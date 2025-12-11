Núria Vilanova: "A las empresas españolas, en general, les ha ido bien en América Latina"

Núria Vilanova, presidenta del Ceapi, defiende el éxito de las empresas españolas en Latam. ( SAMIL MATEO / DIARIO LIBRE )

Las semillas financieras plantadas por las empresas españolas en América Latina llevan 15 años triplicando las cosechas, tocando un pico histórico de 245,216 millones de euros (285,588 millones de dólares) en 2023, muy por encima de los 82,000 millones de euros (95,439 millones de dólares) en 2007.

Solo en 2024, unas 2,100 corporaciones de la "Madre Patria" invirtieron en América Latina, mientras que solo 500 dejaron de hacerlo por asuntos estratégicos. Así lo destaca el estudio "Evolución reciente de las inversiones españolas en América Latina", elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).

En el caso de República Dominicana, el número de empresas españolas con un capital superior al 50 % pasó de 93 en el año 2014 a 344 en el 2024. A nivel general, el número se ha multiplicado por cuatro en la última década, pasando de 2,330 en 2014 a 10,811 en 2024.

El informe, elaborado por la Universidad Complutense de Madrid y que muestra la tendencia ascendente que se ha consolidado tras la pandemia, es orgullosamente defendido por Núria Vilanova, presidenta del Ceapi.

Uno de los objetivos es desmontar el falso relato de que las corporaciones españolas se están marchando de América Latina, cuando la realidad es al revés: por cada empresa que se va, entran cuatro y hay una curva ascendente en los últimos tres años.

"El dato mata relato", señala Vilanova. Cita que las inversiones corresponden a renglones claves, como energía, infraestructura, tecnología y consumo. También los hay en turismo y la agroindustria. La minería es un punto a impulsar, acentúa. También deja saber que ninguna otra región del mundo recibe más inversión española que Latam.

Con más inversiones

México concentra el 28.9 % de la inversión, seguido de Brasil con 21.8 %, Argentina 19.4 %, Chile 9.5 % y Colombia 5.8 %. Los datos reflejan un crecimiento sostenido y con perspectivas de crecimiento.

"A las empresas españolas, en general, les ha ido bien en América Latina... Si dejamos que se instale el falso relato de que España desinvierte en América Latina, eso puede provocar que las que estaban pendientes de entrar no lo hagan", señala la ejecutiva del Ceapi, entidad fundada hace 12 años y que agrupa a 370 presidentes de compañías con presencia en la región.

La salida de esas empresas, como Telefónica, se marchó por estrategia, aclara Vilanova durante una entrevista con Diario Libre.

El turismo

En el caso del turismo, principal sector de inversión de las empresas españolas en República Dominicana, señala que este renglón tiene un doble impacto: uno económico inmediato, a través de su capacidad de generar riquezas compartidas; y uno de influencia, porque los turistas crean vínculos emocionales y económicos en la nación receptora.

Cita como ejemplo la amplia cantidad de inversionistas latinoamericanos que invierten en España, ocupando el cuarto puesto en el ranking de las regiones que más invierten en España. Específicamente, lo hacen en bienes raíces. Fueron una inversión que, al principio, fue medio de ocio, pero se fue extendiendo a otros sectores.

La proyección es que siga creciendo debido a que muchas de las empresas españolas están recibiendo recursos por corporaciones de otros países europeos, Qatar, Medio Oriente, entre otros.

En un comunicado, Isabel Álvarez, una de las autoras del estudio, dijo que: "Más allá de la evolución de sectores concretos que tienen sus propias dinámicas, la posición inversora de España muestra una trayectoria de crecimiento constante, en especial en los últimos años".

Las oportunidades para RD En el caso de Quisqueya, Vilanova señala que a las empresas españolas que sembraron en este país les ha ido muy bien, como a las que lo han hecho en turismo, hospitalario y energía. En ese sentido, precisa que eso produce un efecto de atracción significativo. "Entonces, Dominicana, a pesar de su tamaño, tiene un impacto en España muy superior al de su tamaño", indica Vilanova. En turismo, Dominicana es una historia de éxito, pero le queda mucho por hacer", alerta. Cita como ejemplo que España, con 47 millones de habitantes, va a llegar a 100 millones de turistas al año. La historia de República Dominicana es "espectacular" y todavía puede seguir creciendo, alerta la titular del Ceapi. En 2024, el Ceapi organizó en este país su primer encuentro anual fuera de España. Vilanova está enamorada de este país, sobre todo por la parte céntrica, como las montañas y las cascadas de Constanza.