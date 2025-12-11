República Dominicana entre los 10 países más endeudados de América Latina

República Dominicana figura entre los 10 países latinoamericanos con mayor carga de deuda pública con un nivel de 59.7% del PIB ( IMANGEN ILUSTRATIVA )

La deuda pública global alcanzó los 345.7 billones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2025, equivalente al 310 % del PIB mundial.

Según datos publicados por Bloomberg Línea con base en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), República Dominicana figura entre los 10 países latinoamericanos con mayor carga de deuda pública, con un nivel de 59.7 % del PIB.

Este porcentaje coloca al país por encima de economías como México (47.7 %), Chile (43.6 %) y Perú (31.6 %), y cerca de los niveles de Costa Rica (60.3 %) y Jamaica (60.8 %).



Entre los más endeudados de la región destacan Brasil, con un 90.9 % de deuda pública, seguido de El Salvador (87.6 %) y Argentina (76.7 %).

Aumenta el endeudamiento

El informe señala que el endeudamiento sigue creciendo principalmente por el sector gubernamental, impulsado por amplios déficits fiscales y políticas de estímulo económico.

China y Estados Unidos lideran el aumento, pero varias economías emergentes —entre ellas Brasil y México— también han contribuido al crecimiento del stock global.

En América Latina, Chile sobresale por su deuda corporativa no financiera, que equivale al 89.7 % del PIB, aunque su deuda pública es menor. En cuanto al endeudamiento de los hogares, República Dominicana no figura entre los países con mayores niveles, superados por Chile (43.7 %) y Costa Rica (27.9 %).

El IIF advierte que los países emergentes han incrementado su dependencia del financiamiento externo en dólares mediante emisiones récord de eurobonos, lo que aumenta los riesgos financieros ante cambios en las condiciones globales.