RD podría volverse una economía desarrollada en una década, según exministro de Hacienda de Chile

La República Dominicana atraviesa un momento económico sólido que podría convertirla en una economía desarrollada en los próximos cinco a diez años, de acuerdo con el exministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín. El economista aseguró que el país mantiene un ritmo de crecimiento "elevado y sostenido" por encima del resto de América Latina, con una proyección superior al 4.5 % para el próximo año.

Durante su intervención en un conversatorio sobre el contexto económico contemporáneo en Santo Domingo, Larraín resaltó varios pilares que fortalecen el desempeño dominicano: un bajo nivel de inflación, la autonomía del Banco Central, estabilidad política y social, y un plan de desarrollo hacia 2036 con metas "alcanzables" en términos de desarrollo.

El economista también destacó el aumento del PIB per cápita, la caída del desempleo, la reducción de la informalidad y de la pobreza, así como los bajos niveles de riesgo crediticio del país frente a otros mercados emergentes.

Estos indicadores, afirmó, colocan a República Dominicana en un importante moderno que le pueda permitir llegar a ser una economía desarrollada, tomando en cuenta el contexto de estabilidad política y social que vive.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/whatsapp-image-2025-12-12-at-124456-pm-e9fcfe67.jpeg De izquierda a derecha: el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez; el exministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín; el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó. (FUENTE EXTERNA)

Sus recomendaciones

Larraín planteó cuatro recomendaciones orientadas a continuar fortaleciendo la institucionalidad:

Mantener una regla fiscal eficiente ,

, Establecer un Consejo Fiscal Autónomo para consultas,

para consultas, Crear fondos soberanos

Consolidar un marco fiscal de mediano y largo plazo.

En el encuentro también intervinieron el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien explicó la importancia de contar con esta visión que pone en perspectiva el desempeño de la República Dominicana frente al contexto global.

Víctor-Ito-Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes y presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) agradeció al conferencista y describió a la República Dominicana como un país estable, dinámico, pacífico, atractivo para la inversión y protagonista del crecimiento más vigoroso del continente".

El conversatorio se llevó a cabo en la sala Jesús María Troncoso del Banco Central de la República Dominicana y fue organizado por el Ministerio de Hacienda y Economía junto al CAPP.

Trayectoria del conferencista

Felipe Larraín, reconocido economista chileno, es doctor en Economía por la Universidad de Harvard e ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fue ministro de Hacienda de Chile en dos períodos (2010-2014 y 2018-2019) y ha sido distinguido como "Mejor ministro de Hacienda de América Latina" (2010) y "Economista chileno de la década" (2025).

Ha asesorado a 15 gobiernos y trabajado como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lideró la emisión del primer bono verde soberano de las Américas en 2019 y es autor, editor y académico con más de 10 libros publicados en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.