Reconocen a Fiduciaria Reservas como mayor estructurador del mercado de valores en RD

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, recibe el galardón que reconoce a Fiduciaria Reservas como Mayor Estructurador del mercado de valores en los Premios BVRD 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Fiduciaria Reservas informó este viernes que fue galardonada como el Mayor Estructurador del mercado de valores de la República Dominicana durante la VII Edición de los Premios BVRD 2025, celebrados por la Bolsa de Valores.

Al recibir el reconocimiento, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó el liderazgo de la Fiduciaria Reservas, entidad que actualmente administra activos superiores a RD$3,300 millones y registra utilidades netas que superan los RD$400 millones.

De acuerdo con una nota de prensa, esta es la primera ocasión en que un presidente de banco recibe este galardón, lo que subraya la importancia que Banreservas otorga al crecimiento y desempeño de sus empresas subsidiarias.

Esta distinción resalta la calidad de las estructuras financieras diseñadas por la fiducia, así como su papel clave en la generación de recursos para el desarrollo vial y en el fortalecimiento del mercado de valores nacional.

Para Andrés Vander Horst, vicepresidente ejecutivo de Fiduciaria Reservas, el premio refleja el trabajo de un equipo comprometido con el progreso del país.

Más de 200 fideicomisos

Señaló que solo en 2025 la entidad ha coordinado más de 270 fideicomisos, entre ellos la colocación del primer tramo del tercer programa de emisión del Fideicomiso RD-Vial y la emisión de renta fija más grande registrada en la historia del mercado de valores dominicano.

El doctor Aguilera estuvo acompañado durante la premiación por Juan Mustafá, vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias; Andrés Vander Horst, vicepresidente ejecutivo de Fiduciaria Reservas; y Juan Carlos Mañón, director financiero y de contabilidad.