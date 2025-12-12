Las remesas evitaron que 176,964 personas cayeran en la pobreza en la República Dominicana

Hasta 13,859 personas caerían en la pobreza extrema sino contaran con las remesas, señala el BID. ( FUENTE EXTERNA )

Las remesas impactan de manera directa en la dinámica económica de las familias que la reciben y han sido, inclusive, determinantes para prevenir caer en una condición socioeconómica vulnerable: sin estos recursos, 176,964 dominicanos estarían en niveles de pobreza relativa o extrema.

Un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que 163,105 personas estarían en niveles de pobreza relativa sin estos ingresos enviados por sus familiares en el exterior, mientras que 13,859 personas caerían en la pobreza extrema.

El análisis –que se basa en datos del 2024– muestra que el 12.3 % de la población dominicana se encuentra en pobreza relativa, pero estos niveles serían 1.3 puntos porcentuales más elevados si no recibieran estos ingresos. Asimismo, el 1.0 % de la población tenía una condición socioeconómica que se situaba en la pobreza extrema, sin embargo, esta sería de 1.5 % sin el impacto de las remesas.

Las remesas continúan creciendo de manera importante en el país: hasta octubre del 2025, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) reportó el ingreso de 9,878.4 millones de dólares de estas divisas.

El BID estima que las remesas alcanzarán los 11,973 millones de dólares al cierre de 2025–alrededor del 9.2 % del producto interno bruto (PIB), 273 millones de dólares más que los 11,700 millones que el BCRD espera que el país supere "con holgura" al concluir el año.

Hogares sin pobreza

De acuerdo al informe "Las remesas en América Latina y el Caribe 2025", el 94.5 % de las remesas que ingresaron al país se destinaron hacia hogares que no son pobres, lo que muestra "un sesgo" en su distribución, lo que también ocurre en países como Colombia y El Salvador.

Aún así, la entidad indica que muchos de estos hogares podrían caer en la pobreza si carecieran precisamente de este ingreso adicional, y analiza el por qué las remesas casi no tocan los hogares de los hogares con una condición socioeconómica más crítica en América Latina y el Caribe.

"Debemos considerar que son muchos los hogares que no reciben remesas por la sencilla razón de que ninguno de sus miembros se ha ido al exterior; dado que migrar requiere una inversión, a menudo serán los hogares más pobres los que se encuentren en esta situación", señaló.

Dentro de los siete países analizados por el BID, la República Dominicana fue la nación con menores índices de pobreza relativa para el 2024, de 12.3 % y 1.0 %, respectivamente.

Perspectivas En América Latina y el Caribe, las remesas podrían alcanzar hasta los 174,426 millones de dólares, para un crecimiento del 8 % con relación al año pasado.República Dominicana sería el quinto país de toda la región que más recibiría remesas después de México (61,810 millones), Guatemala (25,857 millones), Colombia (13,379 millones) y Honduras (11,983 millones de dólares).