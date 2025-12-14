Las remesas alcanzan los US$10,780 millones a noviembre del 2025, informa el Banco Central

Las remesas suministradas por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento, subrayó el Banco Central. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que, entre enero y noviembre de 2025, las remesas recibidas crecieron 10.5 %, alcanzando los 10,780.8 millones de dólares, 1,028.3 millones respecto a enero-noviembre del año pasado (9,752,5 millones de dólares.

Solo en noviembre se recibieron 889.5 millones de dólares, un incremento de 48.7 millones (5.8 %) respecto a noviembre de 2024.

"Cabe destacar que, estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país", remarcó la entidad financiera al respecto.

Dinamismo desde EE. UU.

El BCRD explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80.7 % de los flujos formales del mes de noviembre, representando 669.8 millones de dólares.

En ese sentido, vale resaltar que, el índice de gestores de compras (PMI por sus siglas en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM por sus siglas en inglés) registró un valor de 52.6 en ese mes, superior al 52.4 observado en octubre, indicando un mayor dinamismo en el sector servicios, donde se emplea gran parte de la diáspora dominicana.

El BCRD destaca también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en noviembre, como España, por un valor de 56.9 millones de dólares, un 6.9 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere.

Por su parte, Haití contribuyó con 1.5 % del total de flujos recibidos, mientras que Italia y Suiza aportaron el 1.3 % cada uno. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros.

Remesas por provincias Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD señala que el Distrito Nacional recibió una proporción del 51.0 % durante noviembre, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 9.8 % y 7.2 %, respectivamente. Esto indica que unas dos terceras partes de las remesas (68.0 %) se reciben en las zonas metropolitanas del país.

Proyecciones

Así, el BCRD anticipa un escenario optimista para las remesas al término del 2025, por encima de los 11,700 millones de dólares.

La entidad monetaria también espera que las divisas rebasen los 46,000 millones de dólares en total, previendo –además de las remesas– unas exportaciones de más de 14,900 millones, aportes del turismo próximos a los 11,200 millones y otras exportaciones de servicios que superarían los 3,500 millones, complementado con una una inversión extranjera directa (IED) superior a los 4,800 millones de dólares.

Estos ingresos de divisas contribuirían en mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad.

Al 31 de noviembre de 2025 la moneda nacional se depreció 3.5 % frente al dólar estadounidense con respecto a diciembre de 2024.

Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales se ubicaron en 14,274.0 millones de dólares al cierre de noviembre, representando un 11.1 % del producto interno bruto (PIB) y cubriendo unos 5.3 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El Banco Central reafirma su compromiso con la vigilancia sobre el entorno económico actual para continuar tomando las medidas necesarias para contrarrestar el impacto en la economía dominicana del desafiante panorama internacional, a fin de garantizar la estabilidad de precios y del mercado cambiario", concluyó la institución monetaria.

